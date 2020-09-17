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火速建「方艙醫院」！雲南瑞麗偷渡者2確診急封城　最新疫情曝光

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▲▼雲南瑞麗市封城後情況，市民接受核酸檢測。（圖／取自中新社）

▲雲南瑞麗市民接受核酸檢測。（圖／中新社）

記者陳俊宏／綜合報導

雲南省瑞麗市由於5名自緬甸入境偷渡客，於14日通報2人確診新冠肺炎， 宣布緊急封城。而當局也火速建立「方艙醫院」，省委副書記、省長阮成發也到場視察。當地政府今天（17日）表示，截至16日24時，該省現有境外輸入確診病例9例、無症狀感染者5例，均在定點醫療機構隔離治療和觀察。

雲南省緊急宣布將8個邊境州（市）、25個邊境縣（市）進入「防疫戰時狀態」，於14日晚間10時起將瑞麗市「封城」，時間暫定一周；目前，瑞麗定點收治醫院已備好床位80張，調派大理市200名醫護前來支援。

雲南省委宣傳部官方微博「雲南發布」今表示，16日0時至24時，該省無新增本地確診病例和無症狀感染者，新增境外航空輸入確診病例1例（中國籍、印尼輸入）；截至16日24時，該省現有境外輸入確診病例9例、無症狀感染者5例，均在定點醫療機構隔離治療和觀察。

雲南省委副書記、省長阮成發視察。（圖／翻攝「雲南發布」微博）

▲▼阮成發視察瑞麗方艙醫院。（圖／翻攝「雲南發布」微博）

雲南省委副書記、省長阮成發視察。（圖／翻攝「雲南發布」微博）

《新華社》報導，瑞麗市防疫指揮部16日下午召開記者會表示，自15日瑞麗市啟動城區全員核酸檢測以來，已完成核酸檢測1萬3182人，全部為陰性。

省委省政府應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長阮成發，14日走進瑞麗市方艙醫院調研應急準備情況。他強調，寧可備而不用、不可用而無備，加強物資、設備儲備和實戰演練，隨時都要在應急準備狀態，確保有需要時可立即投入使用。

▼瑞麗封城後街道上空無一人。（圖／中新社）

▲▼雲南瑞麗市封城後情況，市民接受核酸檢測。（圖／取自中新社）

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