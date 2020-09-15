甲骨文、字節跳動達協議　當TikTok在美技術夥伴

▲甲骨文、字節跳動達協議。（圖／路透）

文／中央社紐約14日綜合外電報導

甲骨文公司（Oracle）今天證實，已經和TikTok的中國母公司字節跳動達成協議，由甲骨文作為TikTok在美的「信任技術夥伴」，但這項交易尚須獲得美國政府同意。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）稍早告訴CNBC，美國政府已收到甲骨文提出競標TikTok美國業務的提案，本案將交由美國外來投資審查委員會（CFIUS）審核。

甲骨文發布聲明說：「甲骨文證實梅努欽部長的說法，甲骨文是字節跳動週末呈交給財政部提案的一部分，將擔任信任技術夥伴。」

美國總統川普政府以國家安全為由，要求北京字節跳動出售TikTok美國業務。字節跳動公司已回絕了軟體巨擘微軟（Microsoft）提出的收購提案。

「華爾街日報」引述知情人士指出，TikTok將宣布甲骨文公司為在美的「信任技術夥伴」，這筆交易不會是「賣斷式出售」。

知情人士透露，下一步端視白宮與美國外來投資審查委員會會否核准這筆交易；買賣雙方相信，這樣的處理已能滿足屢次質疑數據安全的美國政府。

中國政府上月底針對像是TikTok所用到的人工智慧技術發布新的出口限制，一度讓TikTok出售在美業務的談判平添變數。