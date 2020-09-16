撐香港？　高思博：民進黨「只說、不會做」不需要再期待

▲高思博說國民黨執政時，民進黨大力鼓吹難民法，現在態度大轉彎，顯然是政治考量，民進黨撐香港是「只會說不會做」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

高思博指出，5名香港偷渡來台的反送中人士，傳出遭到扣留並封鎖對外聯絡管道，消息被相關人士披露後，政府卻指責爆料的記者洩漏資訊，高思博說國民黨執政時，民進黨大力鼓吹難民法，現在態度大轉彎，顯然是政治考量，民進黨撐香港是「只會說不會做」。

高思博指出，收容來自陸、港、澳的難民，在兩岸條例與港澳條例中都有相關條文讓政府機關運用。國民黨執政時期，也有許多參與過六四運動的學運人士來台獲得收容。但當年民進黨大力推動難民法，目的只是想讓具特殊身份的陸港澳人民，也被視為「外國人」，藉此滿足民進黨人心中台獨的小確幸。但成為國會多數後，卻遲遲不敢推動修法，當中就是因為政治考量，才不敢貿然行動。

高思博指出，民進黨在選舉期間，把撐香港等口號喊得震天價響，高雄補選期間更是刊登全版廣告來宣傳，但真的遇到難民來台，相關單位卻神秘地表示「只能做不能說」，與先前作為完全不同。高思博更提到，王定宇先前還協同來台尋求庇護的港青高調地召開記者會，這次香港難民事件卻又要保持低調，態度反覆矛盾，不免讓大家有所懷疑其背後的真實想法。

高思博強調，收容陸港澳難民應該要走向制度化，建立一個完善合理的救濟管道，難民法、兩岸條例與港澳條例可以同時修訂，讓政府依法行事。現行法規留給行政機關太多裁量權，難民來台幫或不幫，蔡政府都能夠先考量「政治利益」，再決定是否提供協助，這樣對難民實在太不公平。

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