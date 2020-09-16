廈門連接花蓮！「台灣阿成」宣布參選花蓮縣長　打通中央山脈建隧道

▲黃宏成宣布參選2022年花蓮縣長。（圖／翻攝自「黃宏成台灣阿成世界偉人」臉書專頁，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」日前宣布將參選2022年花蓮縣長，並信心喊話「財神到（道）花蓮，無人敢稱王」，而他的政見是要興建「台灣海陸大隧道」，一路從大陸廈門到金門、澎湖、嘉義布袋、南投埔里，接著打通中央山脈直達花蓮太平洋。

黃宏成14日在臉書宣布將參選2022年花蓮縣長，並高喊「財神總統，一定當選，已經當選」，甚至強調「花東草原縱橫千里，可供我財神國百萬雄獅長驅直入，勢如破竹，等一下子，歡迎帶家人來花蓮，財神招待公正包子，吃飽為止，恕不外帶，不提供飲料，非常感謝。」

值得注意的是，黃宏成主張的政見是要興建「台灣海陸大隧道」，他想要打通中央山脈，一路從大陸廈門連接到花蓮太平洋，並簡稱為「財神道」。

另外，黃宏成還拜會「許願神」，強調「雙神合一，天下無敵」，並PO出兩人合照許下3大願望，首先一定當選，已經當選2022花蓮縣長；一定當選，已經當選2024中華民國總統；一定完成，已經完成興建台灣海陸大隧道。

事實上，這位「財神總統」本名黃宏成，原本是一位「行動藝術家」後來改名「黃宏成台灣阿成」，之後投入政治活動，改名為「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」，打破中華民國最長姓名之紀錄，還曾參加過嘉義縣縣長、嘉義市選舉區立法委員及嘉義市市長選舉皆未當選。

▲ 黃宏成參選嘉義市長時發表的政見。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）。



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