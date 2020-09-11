自稱虛擬銀行「娜娜總監」誆投資　主打高獲利...8個月吸2千萬

記者邱中岳／台北報導

刑事局接獲線報，有不法集團從今年1月開始打著「美國數字貨幣銀行」之名，以介紹下線投資可獲高額推薦獎金等方式吸金，另鼓吹會員將虛擬貨幣轉入集團的虛擬銀行平台，8個月至少吸金2千多萬元。

警方調查，許姓嫌犯等人，從1月開始虛設許多假名，例如「娜娜」等帳號，再謊稱是美國數字(虛擬)貨幣銀行台灣的總監以及投資顧問等，主打高額推薦獎金，要會員找下線投資。

▲有不法集團以高額介紹獎金當誘因，吸引民眾投資，短短8個月吸金2千萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

許嫌等人先以高額推薦獎金吸收會員，再以上線介紹下線的方式拉客，最後鼓吹會員將名下的虛擬貨幣（如，比特幣、乙太幣、泰達幣）轉入虛擬銀行所設計之APP平台。

還宣稱每個月可保證獲利9%-15%的美金利息，最後再以通訊軟體創設「台灣VR Bank」LINE群組，吸引會員加入，進行投資詐騙及違法吸金，至今共詐騙吸金約2千餘萬元。

▲警方查扣虛擬銀行的宣導品、帳本以及涉案的手機10多隻，另外還有虛擬貨幣等證物。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方9日兵分多路逮人，逮捕許嫌在內等4名嫌犯到案，並查扣虛擬銀行宣傳品、犯嫌手機10支、金融存摺31本、記帳單、筆記本、虛擬貨幣泰達幣567顆等證物。

另陸續通知本案黃嫌等14人到案，全案於9月9日將許嫌等18人依涉嫌詐欺、銀行法等罪嫌送辦。

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