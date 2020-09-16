獨／武界救難稱「生還者只關心車」遭打臉！他還原經過嗆：問心無愧

▲司機楊鐵木回顧救難經過稱生還者只關心車被打臉，16日回應了。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、戴若涵／南投報導

南投武界壩無預警放水釀4死2家庭破碎的悲劇，引發外界關注！事發時目擊大水來襲，並且投入救援的司機楊鐵木15日現身說法，怒稱生還者只關心車，也沒跟救難人員說謝謝。16日一名同在現場的吳男則出面打臉他，稱楊鐵木是「業者」一直大聲說，沒有人有義務幫家屬拖車，「要請專業的來拖，要付錢」，對此，楊鐵木出面回應了！

楊鐵木15日受訪時提到，他加入救援抵達事發地點時，現場只剩下一名女子（盧妻），而對方在家人的遺體都還沒找到的情況下，轉頭要求現場救難人員是否能幫她把車子拖上岸。更提到，「我們把小朋友遺體搬回來的時候，她連看都沒有看」，對方還問，「大哥，能不能把我的車先拉回去修理，那個100多萬的車子」，讓楊鐵木忍不住氣憤直喊，「我們都忙到不像話了，妳還在關心妳的車子！」

▲台中2家庭6人野營，其中4人不幸命喪大水。（圖／民眾提供）

而同為身在現場的另名吳姓男子則出面表示，「我不是第一個與家屬交流的，聽到現場人員說要拉車，我就上前詢問家屬，對方有些呆滯，受到的驚嚇蠻嚴重的，我就說不然我先把妳拉起來，因為她想先離開，我覺得經歷過洪水，誰都不敢繼續待在河床裡了。」此時楊鐵木便上前喊，「我們已經來幫妳搜救了，沒有人有義務幫妳拖車，妳要請專業的來拖，要付錢、要收費。」

▲南投仁愛鄉武界壩下游2家庭露營遭沖走，露營地帳棚畫面。（圖／記者鄧木卿攝）

針對吳男的說法，楊鐵木16日接受《ETtoday新聞雲》電訪時指出，這則新聞出來後，就有人提醒他這樣公開講不好，可能會被告，但他認為他「講的是實話，只是把看到的實際情形講出來而已，問心無愧」。

楊鐵木稱，大概知道那名受訪的吳姓男子是誰，在場只有一個姓吳的，也是部落村民，不過他認為「別人說就說了，沒有關係，不會放在心上，自己就是口直心快，看到有人需要救援的就救」。另外，當時在場的2名長老聽到他說這樣的話，有勸他先不要提到錢，但他認為「一碼歸一碼，義工做到這樣(有救人)就好了」。

針對吳男稱覺得「不要擋人財路」才會在搜救現場沒說話，又震驚直呼「沒想到這位業者竟然出現說了這些！」，楊鐵木則稱，「我又不是拖吊業者，要怎麼賺這個錢？」他解釋自己當時意思是說，「這種情形要花錢請專業的拉車，救出人之後，後續拖吊跟義工是無關」。

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