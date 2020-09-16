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小鬼死因成謎！爆8年前「健檢病史」醫曝驚人關聯...爸現身說話

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▲小鬼黃鴻升驟逝，享年36歲。（資料照／記者李毓康攝）

▲小鬼黃鴻升驟逝，享年36歲。（資料照／記者李毓康攝）

記者曾羿翔／綜合報導

小鬼黃鴻升16日在北市北投區住宅猝逝，享年36歲，疑似是「心肌梗塞」所導致，現傳出小鬼早在8年前就健檢出有「遺傳性腎臟病」，兩者之間是否有所關聯？台大名醫也對此提出解答。據了解，黃父親稍早則回應，兒子並沒有病史。目前初步相驗已排除外力介入，詳細死因仍要等到18日解剖結果出爐。

根據《中時電子報》報導，台大心臟內科主治醫師王宗道指出，腎臟病的確是導致心肌梗塞最重要的危險因子，腎病患者的心肌梗塞風險比一般人高出4到5倍。王醫師也說，反而大家普遍認為的高風險族群，三高（高血壓、高血糖、高血脂）患者，心肌梗塞的風險比健康的人高2到3倍。

▲▼小鬼黃鴻升最後身影曝光。（圖／突發中心翻攝）

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 ▲小鬼黃鴻升最後身影曝光。（圖／突發中心翻攝）

法醫高大成則說，小鬼死因有2可能，一種是心肌梗塞突發作，另一種是洗澡過程中跌倒，顱內出血死亡，不過他認為心肌梗塞發作可能性較低，因為如果是這樣猝死，遺體應該是在浴缸內被發現比較合理；至於跌倒致顱內出血，高認為確實可能造成死亡，因為浴室水氣高，跌倒趴下後身體進水，難以自救。

小鬼16日上午被爸爸發現倒臥在房間內，已明顯屍僵。警方調查，黃鴻升15日晚間7點15分左右時返家，就再也沒出門，事隔16小時後卻發生憾事。據悉，黃鴻升被發現時右臉朝下、嘴唇都撞腫了，口鼻還流血，讓家人心碎不已。

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