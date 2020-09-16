武界壩救難司機怨生還者：只顧百萬休旅車　盧妻大兒子說話了

▲參與救援的法治村民楊鐵木指責，當時倖存家屬沒有對救難人員說一句感謝。（圖／記者鄧木卿攝）

記者白珈陽／台中報導

南投縣仁愛鄉武界壩野營4死，引發全國關注，一名參與救援的法治村民楊鐵木15日指責，當時倖存家屬（盧妻）沒有對救難人員說一句感謝，甚至在家人被洪水沖走時還在關心價值百萬的休旅車，對此，盧妻16日淡淡表示，目前以辦理家人後事為優先，謝謝外界關心。

南投縣仁愛鄉武界壩13日凌晨因電路絕緣不良，造成閘門異常打開無預警放水，而進入管制區野營的盧、賴兩家6人，最後僅剩2人生還。事後，參與後續救援行動的司機楊鐵木直指，盧妻在家人遺體都還沒找到的情況下，轉頭要求現場救難人員，是否能幫她把車子拖上岸。

▲楊鐵木直指，盧妻在家人遺體都還沒找到的情況下，轉頭要求現場救難人員，是否能幫她把車子拖上岸。（圖／記者白珈陽攝）

他提到，「我們把小朋友遺體搬回來的時候，她連看都沒有看」，期間還問，「大哥，能不能把我的車先拉回去修理，那個100多萬的車子」，讓楊鐵木忍不住氣憤直喊，「我們都忙到不像話了，妳還在關心妳的車子！」

▲事故發生後，兩家的車輛卡在泥沙地上。（圖／民眾提供）

楊鐵木直言，「她不是心疼家屬，是心疼她的車」，且事後「家屬連一句謝謝都沒有，我超不爽就是這一點」，反而是「往生者會來感謝」，讓他晚上都睡不著，一閉上眼就是往生者趴在地的身影。他話鋒一轉指出，「台電維修不好有錯」，但露營者也有責任，並不是全部怪台電。

《ETtoday新聞雲》16日聯繫盧妻詢問此事真偽，盧妻表示，目前一切先以辦理後事為優先，謝謝外界關心；盧家因服兵役逃過一劫的大兒子回應，他們有看到該則新聞，等後事都處理完畢後，會向外界做說明。

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