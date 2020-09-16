　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

武界壩救難司機怨生還者：只顧百萬休旅車　盧妻大兒子說話了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南投仁愛鄉武界壩下游2家庭露營遭沖走，台中市警義消19人、吉普車協會到場投入協尋。（圖／記者鄧木卿攝）

▲參與救援的法治村民楊鐵木指責，當時倖存家屬沒有對救難人員說一句感謝。（圖／記者鄧木卿攝）

記者白珈陽／台中報導

南投縣仁愛鄉武界壩野營4死，引發全國關注，一名參與救援的法治村民楊鐵木15日指責，當時倖存家屬（盧妻）沒有對救難人員說一句感謝，甚至在家人被洪水沖走時還在關心價值百萬的休旅車，對此，盧妻16日淡淡表示，目前以辦理家人後事為優先，謝謝外界關心。

南投縣仁愛鄉武界壩13日凌晨因電路絕緣不良，造成閘門異常打開無預警放水，而進入管制區野營的盧、賴兩家6人，最後僅剩2人生還。事後，參與後續救援行動的司機楊鐵木直指，盧妻在家人遺體都還沒找到的情況下，轉頭要求現場救難人員，是否能幫她把車子拖上岸。

▲▼武界壩大水影片曝。（圖／記者白珈陽攝）

▲楊鐵木直指，盧妻在家人遺體都還沒找到的情況下，轉頭要求現場救難人員，是否能幫她把車子拖上岸。（圖／記者白珈陽攝）

他提到，「我們把小朋友遺體搬回來的時候，她連看都沒有看」，期間還問，「大哥，能不能把我的車先拉回去修理，那個100多萬的車子」，讓楊鐵木忍不住氣憤直喊，「我們都忙到不像話了，妳還在關心妳的車子！」

▲▲事故發生後，兩家的車輛卡在泥沙地上。（圖／民眾提供）

▲事故發生後，兩家的車輛卡在泥沙地上。（圖／民眾提供）

楊鐵木直言，「她不是心疼家屬，是心疼她的車」，且事後「家屬連一句謝謝都沒有，我超不爽就是這一點」，反而是「往生者會來感謝」，讓他晚上都睡不著，一閉上眼就是往生者趴在地的身影。他話鋒一轉指出，「台電維修不好有錯」，但露營者也有責任，並不是全部怪台電。

《ETtoday新聞雲》16日聯繫盧妻詢問此事真偽，盧妻表示，目前一切先以辦理後事為優先，謝謝外界關心；盧家因服兵役逃過一劫的大兒子回應，他們有看到該則新聞，等後事都處理完畢後，會向外界做說明。

發現年輕的小祕密！

【相關新聞】

參與武界壩救難！他曝生還者喊「車100多萬」…氣炸：一句謝謝都沒

獨／目擊哥打臉武界救難伯「倖存者只想救車」：他激動喊要收費

獨／武界壩惡水影片曝！他聽「轟」巨響…轉頭見水狂瀉：土石流一樣

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
違法飼養比特犬最高罰25萬！遛「6類危險犬」沒戴透氣口罩罰金
小鬼死因成謎！爆8年前「健檢病史」醫曝驚人關聯...爸現身說
快訊／黃鴻升猝逝　初戀楊丞琳發聲了
快訊／小鬼黃鴻升驟逝　唱片公司悲發聲明：我們的鬼哥回到他的星
小鬼猝逝瞬間曝！右臉朝下倒地、嘴唇撞腫…父見「口鼻流血」心碎
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雲林阿伯腳踏車逆上快速道！騎內線警攔下...「沒吃好餓」

獨／武界救難稱「生還者只關心車」遭打臉！他還原經過嗆：問心無愧

黃鴻升猝逝初步排除外力介入！　檢方18日解剖進一步釐清死因

武界壩救難司機怨生還者：只顧百萬休旅車　盧妻大兒子說話了

桃園檢舉魔人惹人嫌！警長：39萬件六都排第四...前兩名79萬件

小鬼36歲猝逝原因成謎！家屬要解剖查明　高大成揭「2種可能」

蜜蜂叮死人！桃園環保志工除草送醫不治　檢方解剖送驗釐清死因

桃園失婚婦大反擊！PO小三裸照「婊妹...要截要快」下場曝

黃鴻升猝逝瞬間！右臉朝下倒地、嘴唇撞腫…父見「口鼻流血」心碎

賊闖民宅全都錄！佯裝送禮探路潛入搜刮　不料內有監視器GG了

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

蔡依林「拍網美照」被好友托舉：好痛QQ　媽媽cos《怪美的》法官…扭腰祝她40歲～

被關髒鐵籠、自殘受傷精神失常　麝香貓被迫生產「貓屎咖啡」原料

天注定？婦人詐欺被通緝躲17年　追溯期再1年失效...逆向騎車遭逮

殘酷大自然！紅隼孵蛋危險重重　鳥媽媽展翅擋夜襲、鳥蛋遭啄殺

王耀慶「打手背遊戲」充滿套路！　楊洋笑瘋失控…雙手結束紅爆QQ

雲林阿伯腳踏車逆上快速道！騎內線警攔下...「沒吃好餓」

獨／武界救難稱「生還者只關心車」遭打臉！他還原經過嗆：問心無愧

黃鴻升猝逝初步排除外力介入！　檢方18日解剖進一步釐清死因

武界壩救難司機怨生還者：只顧百萬休旅車　盧妻大兒子說話了

桃園檢舉魔人惹人嫌！警長：39萬件六都排第四...前兩名79萬件

小鬼36歲猝逝原因成謎！家屬要解剖查明　高大成揭「2種可能」

蜜蜂叮死人！桃園環保志工除草送醫不治　檢方解剖送驗釐清死因

桃園失婚婦大反擊！PO小三裸照「婊妹...要截要快」下場曝

黃鴻升猝逝瞬間！右臉朝下倒地、嘴唇撞腫…父見「口鼻流血」心碎

賊闖民宅全都錄！佯裝送禮探路潛入搜刮　不料內有監視器GG了

獨／熊熊下車誤踩便便　小鬼黃鴻升「親自幫刷鞋底」蹲路邊細心清

男童生前哭喊媽！肥後母虐死9歲兒「塞行李箱踩跳」　僅須關22年

迎34周年黨慶　民進黨927辦「民主開唱」音樂會

批桃園航空城徵收查估價格低　議員：恐引爆大規模抗爭

違法進口飼養比特犬最高罰25萬！遛「6類危險犬」沒戴透氣口罩罰金出爐

籲江啟臣堅持18歲投票權　民進黨青年部：別拿公民權利做選票算計

乾爹小鬼黃鴻升猝逝…梧桐妹哀痛吐2字！　修杰楷不捨：我會好想你

雲林阿伯腳踏車逆上快速道！騎內線警攔下...「沒吃好餓」

中職／捕手阻擋規則沒改　丘昌榮：把自己練得更強

林佳龍：將投入新台幣42.87億　打造台灣「智慧運輸」

小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...

社會熱門新聞

黃鴻升初判死因曝！「口鼻出血」趴地陳屍浴室門口

快訊／黃鴻升猝逝！爸奔奇岩派出所

猝逝現場曝！小鬼爸「喊人無回應」開門驚兒子遺體

即／黃鴻升北投猝逝！接體車抵達住家樓下

獨／黃鴻升最後身影曝光！臉上略顯疲態

即／小鬼相驗結果出爐！檢方曝：家屬同意解剖

參與武界壩救難！他曝生還者第一反應氣炸：一句謝都沒

快訊／黃鴻升遺體移往二殯！相驗釐清確切死因

黃鴻升猝逝！經紀人飛奔北投住處

黃鴻升遺體送抵二殯！父親到場相驗

小鬼家「平面圖曝」！遺體趴臥浴室門口

快訊／黃鴻升返家16hrs　父發現遺體

連千毅自曝「後宮名單」：外型真的是排在最後一項

LIVE／黃鴻升猝逝！警召開記者會說明

更多熱門

相關新聞

武界壩國不國賠，台電都有責任！

武界壩國不國賠，台電都有責任！

前往一線天的路上雖然發電廠跟警察局設有警告標示，但實際上從來不會禁止遊客前往一線天。當地的居民跟業者也都很清楚，如果水壩要放水之前，一定會有廣播提醒，是不是真能將所有責任都歸給遊客，其實不無疑問。

老師規定露營禁帶手機！媽憂安全

老師規定露營禁帶手機！媽憂安全

武界壩意外究因　台電擬修改閘門異常開啟警報時機

武界壩意外究因　台電擬修改閘門異常開啟警報時機

台電員涉過失致死　王浩宇：出律師費

台電員涉過失致死　王浩宇：出律師費

獨／武界壩惡水影片曝！他見水狂瀉驚：土石流一樣

獨／武界壩惡水影片曝！他見水狂瀉驚：土石流一樣

關鍵字：

武界壩露營

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／小鬼黃鴻升驚傳北投過世！

王爺鬼門關下令：4生肖21:30後勿出門

黃鴻升初判死因曝！「口鼻出血」趴地陳屍浴室門口

小鬼黃鴻升「疑心肌梗塞」倒浴室門口亡！

快訊／黃鴻升猝逝！爸奔奇岩派出所

黃鴻升36歲逝！8年前查出「遺傳病史」

小鬼過世！緋聞女友峮峮聽記者講才知

《玩很大》最後對話曝光　吳宗憲痛失接班人...泣哭：小鬼黃鴻升你給我回來！

小鬼黃鴻升父親悲痛發聲！

猝逝現場曝！小鬼爸「喊人無回應」開門驚兒子遺體

《玩很大》小鬼黃鴻升過世　KID崩潰

即／黃鴻升北投猝逝！接體車抵達住家樓下

獨／黃鴻升最後身影曝光！臉上略顯疲態

即／小鬼相驗結果出爐！檢方曝：家屬同意解剖

反擊前女友懷了表哥孩子　渣男遭曝光超展開

更多

最夯影音

更多
目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有
程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面