伸手抓、出腳踹陌生人　鳳山怪男被逮：看到騎車慢情緒就上來！

▲鳳山男子不明原因出腳踹騎士 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄鳳山區最近不太平靜！一名女子在臉書社團PO文指出，她早上載女兒出門上學，遇到一名男子騎車到她們旁邊，準備伸手抓她們，嚇到她趕緊把車轉向離開，事後警方聯絡當事女子到派出所了解事發經過後，終於抓到這名黃姓男子。黃男供稱當時心情不好，且車流量很大，看到騎車較慢的騎士，莫名情緒上來才會有這種失控行為。

▲女網友分享遭不明男子騷擾，讓人人心惶惶 。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據這名PO文的女子指出，她和小孩差點被陌生人觸摸的地點在鳳山區光遠路上，當時她看到男子騎車上路，想伸手隨意傷人，甚至目擊到他往前又騎了約100公尺，看到老人騎車經過，竟伸腳朝對方猛踹了一下，這一幕看在女子眼中實在很驚嚇，直呼很可怕。鳳山分局立即聯絡當事女子至成功派出所了解事發經過，及關心母女有無受傷。

▲黃男被警方查獲 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方沿途調閱監視器及訪查路人，於9日晚間19時在林園區大寮某空地查獲黃男，並依社會秩序維護法第87條加暴行於人送辦裁罰，男子供稱當時心情不好，而且該路段車流量很大，看到騎車較慢的騎士，莫名情緒上來導致行為失控，因該男子到案時情緒激動，詢問後已由家屬陪同就醫。