恐怖垃圾爆400萬噸！旗山「人造毒坑」開挖...鹼液滲流重罰百萬

▲高雄旗山區大林段農地非法掩埋轉爐石，目前清理情況。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

高雄市旗山區大林段農地遭非法掩埋百萬噸轉爐石，先前遭檢驗該處農地已受汙染，環保局立刻下通牒要廠商處理，不過督察人員15日赴現場考察，卻發現清理進度嚴重落後且日前滲流鹼水，目前已先裁罰100萬元，並廢止廠商清理計畫書。清運業者則喊冤表示，地底掩埋的廢棄物數量「不是100萬噸而是400萬噸」，所以按原計畫清理有難度。

旗山區大林段5.2公頃農地遭非法填埋百萬噸轉爐石，環保局5月定案清理計畫，要求業者務必在3年內清理完成，沒想到日前豪雨狂下該處確滲出鹼性水，經查發現原來業者未確實清除，現已造成農地汙染。

有關目前清理情形，高雄市議會警消衛環委員會議員、環保局、地政局及農業局於15日赴現場考察清理過程，要求廠商必須儘速完成清理，且清理過程並不得有污染行為。

環保局表示，業者近日加速清理，場址逕流水及滲出水污染環境已開罰新台幣100萬元，未來若清理過程有造成附近周遭環境污染情形將持續予以重懲，另由於目前清理進度未依清理計畫且嚴重落後，將予以廢止廠商清理計畫書。

環保局強調，市府團隊現在以積極的態度面對旗山大林轉爐石的清理作業，廠商清理期間，都有派員赴現場嚴格監督清理進度，目前已進入主場址清理階段，需先將表層土壤移開再挖出填埋的轉爐石，因該場址填埋深度較深，故施工上較困難。環保局同時要求廠商於清理過程必須防止揚塵、噪音及廢水等二次污染，若發現污染行為，將依法予以重罰，絕不寬待，以遏止污染情形。

有關廠商表示，本場址回填物數量非100萬噸、實際上達400萬公噸部份，環保局指出，倘未來開挖發現廢棄物，包含萬大公司、建發公司等污染行為人，在釐清相關污染行為人後，將依廢棄物清理法第46條規定移送偵辦並要求限期清理。

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