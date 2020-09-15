30越南客跳海偷渡台灣！「19男女」墾丁搶灘上岸被逮…11人仍在逃

▲▼屏東恆春半島驚傳有30名越南客跳海偷渡，其中8人已上岸。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東恆春半島15日驚傳有30名越南偷渡客，為了躲避查緝，凌晨從墾丁白砂附近海域跳海游上岸，海巡獲報後，隨即沿著岸際海域清查，發現偷渡客上岸後將救生衣隨地棄置，目前已逮獲19名偷渡客，相關單位正積極追查，要將人全數查緝歸案。

海巡署南部分署屏東巡防區指揮部雷達15日凌晨2時許，在外海11.6浬處發現一艘可疑目標向本島後壁湖漁港方向航行，該船隻於距岸3浬處突然轉向，航向頂白砂岸際，隨即通報恆春海巡隊派遣20、35噸巡防艇前往海上攔查，凌晨4時許，岸際巡邏人員並運用熱像儀，發現船上有不明人士跳船，往頂白砂岸際泅泳，第八巡防區隨即啟動應變查緝機制，已投入4船41車121人次。

經海巡人員海上登檢一艘後壁湖籍的「金OO」號漁船，船長供稱，原載有30餘名越南籍非法入境人士，於距岸約400公尺處，穿著救生衣跳船泅泳登岸，隨即將「金」船押回後壁湖漁港清查。截至目前已查獲19名越南藉非法入境人士(9男10女)，涉案船員5人（2台、3菲）共24人，另已同步通知衛生單位協助辦理防疫作業，以杜絕防疫破口。

海巡署南部分署已成立應變中心，刻正動員所屬岸、海、查緝能量、偵搜犬、UAV無人飛行載具及空偵機等，並結合友軍能量，全力擴大搜索及查緝。

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