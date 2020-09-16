渣夫偷吃同事妻害死元配！怕報復打「5寸釘」入正宮頭顱　叫聲淒厲

▲男子外遇害死妻子，還找「黑頭道士」朝元配頭顱釘進一支5寸釘子。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

夫妻出現外遇情況，多數不敢對元配「有所動作」，沒想到日前一名人夫，除了光明正大出軌小三，居然活活把元配害死，這名人夫擔心元配化為厲鬼報復，還找了「黑頭道士」幫忙，朝元配遺體頭顱釘入一支5寸釘子！

根據文史工作者翁燦燿在節目中表示，一位帥氣英俊、講話風趣的男子和同事老婆不倫，這名渣男竟拿著叔叔的符咒讓同事下體腫成葡萄柚、還害死自己的妻子，這名人妻原想要取得「抓姦在床」的證據，卻遲遲沒有成功，氣到最後她心理影響生理罹患癌症，這名渣男甚至不願帶她去看診，「隨她在床上叫」，最終這名人妻寫下，「我一定要報仇」的遺書、穿著病服輕生。

▲夫偷吃害死元配，打5寸釘入她頭顱。（圖／翻攝自《新聞挖挖哇》YouTube）



這位渣夫得知元配要報仇，經叔叔建議，找了「黑頭道士」來施法，趁元配入殮時，「在他太太的頭上，用符綁一支5寸釘，直接把它打進去腦裡面」，但是元配下葬百日後，她的魂魄每晚都去找那位小三，「就站著看，嚇她而已」，讓小三無法入睡，也讓渣夫上班心神不寧，兩人最終受不了跑到台中找茅山派道士幫忙。

道士事後到小三家裡中作法，還將元配頭裡面那支釘子拔出來，「你這男女不倫關係，再來害死太太，還把人家插一根鐵釘在裡面」，法師透露，當時要拔釘子時，元配叫聲淒厲，「叫到那個聲音，聽到你會怕」，這位渣男和小三最後燒最好的化妝品、衣服和鞋子給元配，才順利解決這一切，

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