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一生奉獻家庭！88歲阿嬤考上碩士班　兒子陪同參加新生座談

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▲廖素蟾阿嬤今天在兒子的陪同下參加東區新生座談會。（圖／慈濟大學提供，下同）

廖素蟾阿嬤（右二）今天在兒子的陪同下參加東區新生座談會。（圖／慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

慈濟大學陸續在北、中、南、東舉辦新生暨新生家長座談會，包括劉怡均校長、顏瑞鴻副校長、謝坤叡學務長以及各系師長們在各區親自與家長和新生面對面交流。而今天在花蓮區的座談會，還有一位88歲東語系碩士班新生廖素蟾全程參加。

廖素蟾阿嬤今天在兒子的陪同下參加東區新生座談會，廖素蟾年輕時因為要協助家庭經濟，高中畢業後就北上工作，後又結婚生子展開另一個人生，在孩子們各有發展、先生退休後，重拾書本繼續研讀大學，今年又考上慈濟大學東語系碩士班。

與人社院黃麗修院長以流利的日文交談，廖素蟾阿嬤表示，小學時曾讀過五年的日文，心中一直希望能繼續把課業完成，尤其是兒子和孫女也是日文相關科系畢業的，現在終於完成祖孫三代東語系的夢想。

▲廖素蟾阿嬤今天在兒子的陪同下參加東區新生座談會。（圖／慈濟大學提供，下同）

廖素蟾阿嬤表示，小學時曾讀過五年的日文，一直希望能繼續把課業完成。

陳瑞恆先生今天特別陪著媽媽參加座談會，他表示想要了解未來媽媽上課地點、修課的規定等等，畢竟媽媽年紀比較大，希望能幫她多了解上課注意事項。陳瑞恆表示，媽媽廖素蟾奉獻家庭一輩子，現在可以追求她的讀書夢，不只是生活有目標，更重要的是她完成夢想的精神和行動力，是後輩子孫的模範。

每一區座談會家長最關心問題通常是「系上課程規劃」「興趣不合怎麼辦」「未來就業市場」等，由系上老師一一為大家說明。另外，還有教務處說明「專業學習與教務」，學校注重各系與業界的結合，目前規劃每一科系都必須實習，還有雙主修以及輔系等制度，幫助學生發展另一專長；國際暨兩岸事務處說明「國際事務交流介紹」，慈大有77間姊妹校，還有雙聯學位等，2019年補助380位學生前往26個國家，平均每十位就有一位同學有出國的機會。

▲廖素蟾阿嬤今天在兒子的陪同下參加東區新生座談會。（圖／慈濟大學提供，下同）

▲慈濟大學東區新生座談會。

謝坤叡學務長向大家介紹慈大食衣住行，以及各項獎助學金的申請，包括慈濟基金會的揚帆起航助學計畫，成立四年來已經幫助了200多位學生。另外，學務處每學期都會安排成長性的工作坊，以及與人文處合作的業師計畫，輔導學生規劃人生方向，希望同學們入慈大寶山不要空手而歸。

來自台東的公衛系新生宋宛蓁表示，透過這次座談會對慈大更認識，也更清楚公共衛生對部落的幫助和未來的就業，而她希望大學期間可以有機會參與國際志工服務，去幫助更多需要的人。

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