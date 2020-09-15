法治村民擠辦公室求真相！他怒批「台電回應敷衍」：別提告示牌

記者白珈陽、陳羿妏／南投報導

南投仁愛鄉武界壩閘門故障意外放水釀成4死慘劇，而距離水壩下方僅2、300公尺的法治村傳出有村民質疑，當時值班的蘇姓人員打瞌睡，未能及時發現異狀，才會釀成這起意外。對此，法治村長葉阿良今（15日）上午11時帶著村民們前往武界壩台電員工宿舍辦公室陳情，除了要了解意外究竟如何發生，並要求台電給出真相。

▲村民們集體祈禱，表示這次意外讓他們很害怕，並說出訴求。（圖／記者白珈陽攝，下同）

葉阿良指出，以往水壩洩洪都會發出通知，讓村民能適時撤離危險區域，沒想到這次放水竟沒有通報，甚至鬧出了人命，由於村落與水壩位置相當接近，「我們開始擔心之後是否還會出現同樣問題，村民都非常害怕」，另外，針對檢方提及「中控室沒有監視器」，他認為台電一個蠻大的單位，這樣的說法很離譜，因此今天率眾村民前來陳情，就是希望台電能「說出真相」。

▲法治村長葉阿良。

「我不相信，你若重視下方部落財產生命，今天會發生這樣的事情？」法治村發展協會理事長蔡進興則強烈譴責，台電這幾天做的回應都是在敷衍，認為台電人為疏失不提，反倒一直提告示牌的部分，根本混搖視聽，要求台電不能再沉默，針對村民要求的部分，不要再推拖了。

▲法治村發展協會理事長蔡進興強烈抨擊台電。

對此，台電人員稍早回應，目前皆由檢調人員釐清案發原因中，為了下游安全，現在有加派人例，將整個11座閘門動力電源全部切離（切除隔離），如果有排洪要操作，台電人員將會到場監視，並依水利署規定，一小時前進行廣播，一切照程序做。

另外，台電也提出三大擬改進之處，一、增設告示牌，對告示牌不足的部分會依據村民意見來研意討論加強；二、廣播部分，台電方面考慮再往武界一線天地方延長，但仍須先勘場，等待各部會協調，這部分會再努力鑽研；三、閘門開啟時能希望有燈光閃爍、啟動聲響，這部分會再與水利署長官討論報告。

▼台電人員表示，他們會把村民陳情帶回電廠，研究後再給予回覆。