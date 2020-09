▲iPhone 12。(圖/翻攝自twitter/@EveryApplePro)

財經中心/台北報導

蘋果秋季新品發布會即將到來,但目前來看, 蘋果可能不會發布iPhone 12,新機發售還是要等到10月份。不過最近爆料達人〈EverythingApplePro〉放出一張疑似iPhone 12 Pro的真機外殼諜照,展示了新機細節。

從洩露資訊來看,於外觀設計上,新機將走復古路線,放棄了iPhone 6以後的圓潤風格,而是採取更類似賈伯斯時代iPhone 4的方正造型。

此外,新機還採用了雙面玻璃和直角金屬中框,線條變得較剛硬。後置相機模組則是三鏡頭+LiDAR感測器,凸起外觀與iPhone 11無異。

據此前消息,蘋果將於10月中旬發布iPhone 12,備貨量有望達到8000萬台。

今年將有四款iPhone 12與果粉見面,分別是5.4吋的iPhone 12、6.1吋的iPhone 12 Max、6.1吋的iPhone 12 Pro,以及6.7吋的iPhone 12 Pro Max。

天風國際分析師郭明錤表示,為了出貨量,蘋果不會顯著調升iPhone 12的售價,目前價格現傳出最低為699美元(約新台幣20,500元)。

Here it is! Official iPhone 12 Pro chassis leak. Confirms mostly same camera with new LiDAR placement, flat sides, magnet cutouts & smart connector-like 5G antenna? This seems to confirm the 6.1 Pro model will get LiDAR too. October can't come soon enough. pic.twitter.com/YifSX7SWxh