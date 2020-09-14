武界壩露營女兒身亡、丈夫失聯　她大哭要國賠！最新悲痛發文

▲盧妻的大兒子因在當兵，沒有一起出遊，他趕到現場摟肩安慰媽媽。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

南投縣仁愛鄉武界壩無預警放水，導致露營的兩家6人共3死1失蹤。其中逃過一劫的胡姓女子，她和盧姓丈夫與12歲女兒一同出遊，但女兒不幸身亡、丈夫仍失聯，她痛哭說要聲請國賠。而她今天（14日）清晨近6時也在臉書悲痛發文。

盧妻今晨在臉書說，「電視新聞播出的武界一線天附近，被說沖走是我家跟朋友這2個家庭，受難者盧OO（我先生），手機無法用了。」她表示，有重要事請打她的手機。

回顧整起事件經過，盧、賴兩家共6人13日結伴前往武界一線天溪床露營，不料武界壩無預警放水，導致溪水暴漲，將盧男（53歲）、盧男女兒、賴姓男子（41歲）、賴妻陳姓女子（48歲）、賴男6歲兒子5人沖走。

▼盧妻驚恐還原事發經過。（圖／東森新聞）

▼盧妻和大兒子。（圖／東森新聞）

當時44歲盧妻獨自睡在車上，幸運逃過一劫，賴男則自行游上岸脫困。經搜救後尋獲3人遺體，但盧男仍下落不明。盧妻痛哭說，她事發當下完全沒有聽到廣播，相關單位放水又不通知，實在很莫名，另由於女兒已罹難，她要申請國賠。而她的大兒子因在當兵，沒有一起出遊，他趕到現場摟肩安慰媽媽。

事發之後，台電立即對武界壩進行調查，初步判斷疑似是6號閘門故障釀禍，導致閘門無預警開啟放水，來不及發布警報、通知下游居民遠離河床。

但台電也強調，發電廠周邊水域本來就不能戲水，且入口處也有放置警告牌，況且此案發地點位置偏僻，就算真的廣播，應該也是聽不到。媒體追問該區域是否禁止進入，台電明潭、大觀發電廠廠長許宗源表示，「理論上是不能進來。」

南投地檢署指出，檢察官訊問相關人等後，認為值班的蘇姓技術員涉嫌過失致死，因此諭知10萬元交保，並將證人徐姓課長請回。

▲▼這起事故造成3死1失蹤。（圖／東森新聞）