　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

武界壩露營女兒身亡、丈夫失聯　她大哭要國賠！最新悲痛發文

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

武界壩露營女兒身亡、丈夫失聯　她大哭要國賠！最新悲痛發文。圖為盧妻和大兒子。（圖／東森新聞）

▲盧妻的大兒子因在當兵，沒有一起出遊，他趕到現場摟肩安慰媽媽。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

南投縣仁愛鄉武界壩無預警放水，導致露營的兩家6人共3死1失蹤。其中逃過一劫的胡姓女子，她和盧姓丈夫與12歲女兒一同出遊，但女兒不幸身亡、丈夫仍失聯，她痛哭說要聲請國賠。而她今天（14日）清晨近6時也在臉書悲痛發文。

盧妻今晨在臉書說，「電視新聞播出的武界一線天附近，被說沖走是我家跟朋友這2個家庭，受難者盧OO（我先生），手機無法用了。」她表示，有重要事請打她的手機。

回顧整起事件經過，盧、賴兩家共6人13日結伴前往武界一線天溪床露營，不料武界壩無預警放水，導致溪水暴漲，將盧男（53歲）、盧男女兒、賴姓男子（41歲）、賴妻陳姓女子（48歲）、賴男6歲兒子5人沖走。

▼盧妻驚恐還原事發經過。（圖／東森新聞）

武界壩露營女兒身亡、丈夫失聯　她大哭要國賠！最新悲痛發文。圖為盧妻和大兒子。（圖／東森新聞）

▼盧妻和大兒子。（圖／東森新聞）

武界壩露營女兒身亡、丈夫失聯　她大哭要國賠！最新悲痛發文。圖為盧妻和大兒子。（圖／東森新聞）

當時44歲盧妻獨自睡在車上，幸運逃過一劫，賴男則自行游上岸脫困。經搜救後尋獲3人遺體，但盧男仍下落不明。盧妻痛哭說，她事發當下完全沒有聽到廣播，相關單位放水又不通知，實在很莫名，另由於女兒已罹難，她要申請國賠。而她的大兒子因在當兵，沒有一起出遊，他趕到現場摟肩安慰媽媽。

事發之後，台電立即對武界壩進行調查，初步判斷疑似是6號閘門故障釀禍，導致閘門無預警開啟放水，來不及發布警報、通知下游居民遠離河床。

但台電也強調，發電廠周邊水域本來就不能戲水，且入口處也有放置警告牌，況且此案發地點位置偏僻，就算真的廣播，應該也是聽不到。媒體追問該區域是否禁止進入，台電明潭、大觀發電廠廠長許宗源表示，「理論上是不能進來。」

南投地檢署指出，檢察官訊問相關人等後，認為值班的蘇姓技術員涉嫌過失致死，因此諭知10萬元交保，並將證人徐姓課長請回。

▲▼南投露營，2大2小遭沖走。（圖／民眾提供）

▲▼這起事故造成3死1失蹤。（圖／東森新聞）

▲▼南投仁愛鄉武界壩下游2家庭露營遭沖走，台中市警義消19人、吉普車協會到場投入協尋。（圖／記者鄧木卿攝）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
6億打造台版「珍寶海鮮舫」1年收攤　靠岸20年淪海上廢墟
快訊／南投空勤河床發現男屍！　疑武界壩「最後一名失蹤盧男」
快訊／樹林男外出突遭追砍！身中4刀…「右胸刀傷15cm」急送
66歲成龍拍戲驚傳落海意外！　消失45秒出動搜救人員…導演慌
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人比鬼兇！萬盤普渡供品30秒翻桌搶光　銅鑼五福宮：有夠誇張

噁男盜18歲女大生海邊照「想把肉捧給她吃」　道歉0悔改：我變受害者

快訊／南投空勤河床發現男屍！　疑武界壩「最後一名失蹤盧男」

快訊／樹林男凌晨外出遭砍！身中4刀…「右胸刀傷15cm」急送醫

攔砂壩「勾起一雙爛大腿」…台電人員嚇報警！水底撈起鐵簍人頭

水面浮起一雙腿！台首宗分屍案死者頭顱續長毛髮　楊日松和祂聊天

武界壩3死能國賠　律師4情境曝關鍵：不是放個警告牌就能免責

武界壩露營女兒身亡、丈夫失聯　她大哭要國賠！最新悲痛發文

武界壩「違法貪玩」3死1失蹤　同志媽批不應國賠：不如向孩子懺悔

武界壩奪命31分鐘曝光！閘門1小時兩度故障　全開6公尺狂放水

違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播

傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

唐禹哲「我太自閉」吐難搞真相　憶《終極》回憶殺：走在路上還被挑釁

眼鏡男YouBike上國道超淡定！　悠閒騎路中央3公里...網：不要命

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

小時候誤解台灣人生活水深火熱 大陸媽遊台後超震撼：深受感動

驚悚畫面曝光！休旅車高速逆向　衝撞9車3人傷...一旁路人全嚇傻

蘇慧倫粉絲告白「妳是我的寶貝」　魏如萱氣噗噗：我嘉賓唉，把我放在哪！

人比鬼兇！萬盤普渡供品30秒翻桌搶光　銅鑼五福宮：有夠誇張

噁男盜18歲女大生海邊照「想把肉捧給她吃」　道歉0悔改：我變受害者

快訊／南投空勤河床發現男屍！　疑武界壩「最後一名失蹤盧男」

快訊／樹林男凌晨外出遭砍！身中4刀…「右胸刀傷15cm」急送醫

攔砂壩「勾起一雙爛大腿」…台電人員嚇報警！水底撈起鐵簍人頭

水面浮起一雙腿！台首宗分屍案死者頭顱續長毛髮　楊日松和祂聊天

武界壩3死能國賠　律師4情境曝關鍵：不是放個警告牌就能免責

武界壩露營女兒身亡、丈夫失聯　她大哭要國賠！最新悲痛發文

武界壩「違法貪玩」3死1失蹤　同志媽批不應國賠：不如向孩子懺悔

武界壩奪命31分鐘曝光！閘門1小時兩度故障　全開6公尺狂放水

微軟證實：字節跳動今通知不賣「TikTok」！　最新買家是它

普侯斯敲逆轉兩分砲　生涯660轟追平傳奇排史上第5

「David本尊現身」！網美拍照鏡面反射18禁畫面　2人真實關係曝光

北市府堅持瘦肉精零檢出　黃珊珊：比丁允恭性醜聞重要

望高寮停車場出口詭鐵桿　駕駛慘撞噴錢：快拔掉！考驗技術嗎？

新台幣開盤升值0.6分後　強彈逾2角至29.262元

人比鬼兇！萬盤普渡供品30秒翻桌搶光　銅鑼五福宮：有夠誇張

台股早盤上漲30點　台積電翻紅、大立光漲1%

噁男盜18歲女大生海邊照「想把肉捧給她吃」　道歉0悔改：我變受害者

Honda小改款CR-V累計訂單破2,000張　持續坐穩國產SUV龍頭！

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

社會熱門新聞

露營女兒身亡、丈夫失聯　她大哭要國賠！最新悲痛發文

即／無預警放水釀3死　台電技術員10萬交保

武界壩3死1失蹤　她批違法貪玩「不應國賠」

即／中山北路地下室傳中毒　11人送醫

屁孩惡搞台南豆花伯！警方一查竟是假帳號

他打110：老婆被性侵！警傻眼了

即／武界野營4人遭沖走　家屬見屍崩潰

無預警放水3死1失蹤　律師揭關鍵：可國賠

洩洪SOP　2大關鍵時間必發警報

南投空勤河床發現男屍！疑武界壩失蹤盧男

39年前外雙溪事件　500噸洪水沖下15師生溺斃

平交道柵欄閃燈　10機車未停挨罰67.5萬

武界壩能國賠　律師4情境曝關鍵

驚悚畫面曝！虎尾休旅車逆向衝撞　毀8車3傷

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

露營女兒身亡、丈夫失聯　她大哭要國賠！最新悲痛發文

狄鶯直播哭了！喝茫脫序：休想搶走我老公

即／無預警放水釀3死　台電技術員10萬交保

Keanna罕見鬆口35年隱疾！

外送員一看「紙條上8字黃腔」怒了：有種出來

流水蝦店14家剩2家　背後心酸曝

陳其邁被控處理乙烯外洩應變慢　韓國瑜關閉即時災情連結

武界壩3死1失蹤　她批違法貪玩「不應國賠」

星巴克最推「這杯」　網：找不到更好喝的

網美甜笑拍照…鏡中驚見「銷魂David」

機車老闆一看「輪胎」秒跌坐　網：職業級

即／中山北路地下室傳中毒　11人送醫

蔡依林豪宅天台「種菜」市中心住家風景曝光

屁孩惡搞台南豆花伯！警方一查竟是假帳號

堅持急救…老父七孔流血亡！5年後他「骨斷屎滿床」　醫：我輸了

更多

最夯影音

更多
違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播

違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播
傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

唐禹哲「我太自閉」吐難搞真相　憶《終極》回憶殺：走在路上還被挑釁

唐禹哲「我太自閉」吐難搞真相　憶《終極》回憶殺：走在路上還被挑釁

眼鏡男YouBike上國道超淡定！　悠閒騎路中央3公里...網：不要命

眼鏡男YouBike上國道超淡定！　悠閒騎路中央3公里...網：不要命

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面