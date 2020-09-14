南華早報：TikTok出售「不含演算法」　嚴守陸技術出口限制新規

▲字節跳動正就出售TikTok與美國的買方談判。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

TikTok美國業務的出售期限將至，香港《南華早報》報導，北京字節跳動（ByteDance）透露，基於中國限制出口技術的新規定，無論出售的對象是誰，都不會出售或轉讓TikTok背後的演算法給對方。

報導引述消息人士說法指出，在字節跳動內部的高層會議上，出售TikTok美國業務的底線，就是不能出售或轉讓應用程式背後的演算法，而該項決定也已經告知美國政府及潛在的買方，「車子可以賣，但引擎不行。」

消息人士還說，不出售演算法的決定，是基於中國限制出口技術的新規定，若美國政府不同意該項的條件，那字節跳動將不會出售TikTok，這也代表，TikTok將於15日起對美國用戶提供服務。

▼美國總統川普要求TikTok限期出售。（圖／路透社）



不過，消息人士也提到，雖然出售不含現行的演算法，但美國的TikTok技術團隊可以再開發一種新的演算法，「從理論上來說，美國的團隊可以複製算法，但用戶可能要花點時間習慣新的算法，在相關應用程式競爭激烈的情況下，可能造成落後。」

對於報導內容，字節跳動與TikTok官方尚未給予回應。

大陸商務部及科技部上月28日聯合公告新版「中國禁止出口限制出口技術目錄」，其中「基於數據分析的個性化訊息推送服務技術」被認為涉及TikTok的演算法。

「中國禁止出口限制出口技術目錄」發布後，字節跳動很快發布聲明，表示已注意到有關技術出口限制的相關公告，將嚴格遵守相關法規，處理技術出口的業務。