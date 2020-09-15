　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

當個聰明消費者！快到中華電信攤位體驗Hami Pay及Hami Point！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼2019好朋友放閃音樂節 中華電信 元本山。（圖／記者屠惠剛攝）

▲去年以毛小孩讓民眾印象深刻的中華電信攤位，2020年也不缺席東森好朋友Chill生活節，將帶給大家「最聰明」的Hami系列服務。（圖／ETtoday）

生活中心／綜合報導

隨著行動支付及點數經濟日趨普及，還沒加入使用者行列可就遜掉囉！承襲去年的高人氣，「最聰明」的中華電信攤位將在2020東森好朋友Chill生活節中出現，帶著民眾實際體驗1點等於1元、折抵無上限的「Hami Point」紅利點數；輕鬆把信用卡、電子票證、掃碼支付、智慧繳費等等通通裝進手機裡的電子錢包「Hami Pay」；以及專為Hami Point點數折抵消費設計的全新購物平台「Hami市集」，搭配平台專屬「好買幣」使用，讓民眾越買賺越多。

▼除了有各種藝人演出外，中華電信攤位也將帶來Hami Pay、Hami Point豐富的贈品及體驗活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼2020東森好朋友生活節。（圖／ETtoday）

「Hami Point」是中華電信的紅利點數，1點等於1元折抵無上限！

只要您申請中華電信的服務或參加各項活動，即可獲得Hami Point。獲得的Hami Point可兌換中華電信的商品或服務，如折抵電信費、兌換MOD看片金、4G流量包等，也可折抵中華電信門市、OK超商、Hami市集消費或兌換生活小舖電子票券，另可與各種點數進行交換。好朋友生活節當天在攤位完成點數達人測試，不用抽獎直接送25點Hami Point！

「Hami Pay」一機在手實現「嗶」經濟，完美取代現金及實體卡片，多元服務超方便！
手機就是你的錢包，可把電子票證(icash2.0/悠遊卡/一卡通)、信用卡放進Hami Pay APP裡，只要可以用電子票證及信用卡感應支付，或是可以用PI拍錢包掃碼付款的地方就能用Hami Pay支付！出門吃喝玩樂搭乘大眾運輸工具，只需要一支手機，讓你隨嗶隨行好方便！另外還有「智慧繳費」功能讓你可免出門線上繳納各種生活帳單(含電信費、水費、停車費、健保費、eTag儲值、汽機車燃料費及信用卡費)，重點是不定期有優惠活動好康可拿！好朋友生活節當天在中華電信攤位完成Hami Pay APP下載，即可獲得可愛造型「好Pay扇」，限量2,000支送完為止，於自動販賣機體驗使用Hami Pay悠遊卡感應支付，再送清涼飲料或零食一份！

▼好朋友生活節當天在中華電信攤位完成Hami Pay APP下載，即可獲得可愛造型「好Pay扇」，限量2,000支送完為止。

當個聰明消費者！快到中華電信攤位體驗Hami Pay及Hami Point！（圖／品牌提供）

▼還在用現金支付就落伍了！快用Hami Pay享受一嗶在手，行動生活更自由的快感。（資料照／記者周宸亘攝）

▲▼中華電信感應支付人像情境拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

為讓更多消費者享受Hami Pay的便利服務及優惠，即日起至9月30日止，凡使用Hami Pay綁定中國信託悠遊聯名卡，並於活動期間使用該卡完成指定交易：1.悠遊卡感應交易單筆消費NT100元(含)以上(贈50點)、2.完成自動加值3次(贈50點)、3.新辦中華電信悠遊聯名卡完成信用卡交易3次(贈50點)，最高可得限量Hami Point 150點，還有機會抽中加碼禮券1000元！另外10/1起，使用Hami Pay綁定中國信託悠遊聯名卡，更有信用卡感應支付及悠遊卡自動加值的超殺5%回饋！（詳細活動辦法及注意事項請以活動上線後網頁公告為主：Hami Pay官網＞優惠活動)

擁有很多Hami Point點數該去哪裡聰明消費？「Hami市集」是智慧時尚股份有限公司為喜愛購買好物、精打細算的消費者量身打造的全新購物平台，可使用中華電信Hami Point點數折抵消費金額，還可透過每筆訂單賺取「好買幣」，讓你越買越省錢！好朋友生活節當天前往「Hami市集」攤位，出示登入Hami市集的畫面，就可玩扭蛋機乙次，人人有獎，有機會獲得7-ELEVEN虛擬商品卡$800喔！當天再祭出「一日閃購」活動，指定商品獨享 Hami Point 5% 回饋無上限，東森好友獨門秘技在訂單備註輸入「Chill生活節」再享Hami Point 2% 回饋！好玩又好賺，千萬別忘了到「Hami市集」攤位走走。

▼還在等什麼？9月19日快到東森好朋友Chill生活節中華電信攤位遊玩。

▲▼2019好朋友放閃音樂節 中華電信 元本山。（圖／記者屠惠剛攝）

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
知名鍋物店有恐怖同事！苦命女遭霸凌上班就哭...醫確認罹職災
檢查「全球最高急速鞦韆」被甩出！　他當場墜地慘死
馬丁離婚擁新歡！首揭不滿前妻「4大原因」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃園突大停水！明上午10時恢復...中壢新屋大園觀音29萬戶受影響

當個聰明消費者！快到中華電信攤位體驗Hami Pay及Hami Point！

17歲夜唱蹲牆角躲臨檢！耳後傳低喃聲「別上去」　網驚：是守護靈

迎接數位新生活　台南學甲DOC歡喜揭牌

獨／妹子羞喊下面癢！脫褲流出「黃鼻涕」　醫曝3原因：要穿雨衣

北台灣有感秋天！下波鋒面周末影響　有雨轉涼「高溫降3°C↑」

台中購物節創8億瀏覽聲量奪冠！　盧秀燕：首推電商平台最滿意

新設餐飲業明年3月起需裝「防污設備」　違規最重罰2000萬

國產口罩「MD、MIT」雙標9/17上路　合法市售品續賣至12/17

知名鍋物店有恐怖同事！苦命女遭霸凌　上班就哭...醫確認罹職災

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

劉雨昕Popping炸翻！扭臀挑釁對手　師父林夢「調皮賣萌」爭合作～

「路邊等停車格」被檢舉吃罰單！　她無奈PO文：不這樣等要怎停？

殘酷大自然！紅隼孵蛋危險重重　鳥媽媽展翅擋夜襲、鳥蛋遭啄殺

玖壹壹《LOCAL》MV找LOCAL KING　吳宗憲「我是裡面舞跳最好的！」

玄彬曬黑返韓「手臂變超壯」！　「溫柔手勢」呼籲粉絲保持距離

桃園突大停水！明上午10時恢復...中壢新屋大園觀音29萬戶受影響

當個聰明消費者！快到中華電信攤位體驗Hami Pay及Hami Point！

17歲夜唱蹲牆角躲臨檢！耳後傳低喃聲「別上去」　網驚：是守護靈

迎接數位新生活　台南學甲DOC歡喜揭牌

獨／妹子羞喊下面癢！脫褲流出「黃鼻涕」　醫曝3原因：要穿雨衣

北台灣有感秋天！下波鋒面周末影響　有雨轉涼「高溫降3°C↑」

台中購物節創8億瀏覽聲量奪冠！　盧秀燕：首推電商平台最滿意

新設餐飲業明年3月起需裝「防污設備」　違規最重罰2000萬

國產口罩「MD、MIT」雙標9/17上路　合法市售品續賣至12/17

知名鍋物店有恐怖同事！苦命女遭霸凌　上班就哭...醫確認罹職災

快訊／國1五楊高架「3車追撞」　1死2傷車頭全毀

鳥事發生！中華鳥會遭國際鳥盟除名　外交部嚴厲譴責中國

志聖、均豪、均華組成G2C聯盟　打造半導體一站式服務

存4000萬不買房　網友PO文嫌台北「又醜又貴」引網戰

看不順眼起口角！北市高職生持「爪子刀」刺學長...雙方互告傷害

桃園突大停水！明上午10時恢復...中壢新屋大園觀音29萬戶受影響

壯大青埔發展　市府推出「桃園最青．青埔好七桃」活動

《我的婆婆》女星「張嘴大吃」全被拍！　網笑噴：唯一正常的角色

蘋果發表會詳細流程被爆料曝光！　4款硬體新品和1款蘋果服務搶先看

中職／林立守備不安定　蔡昱詳：要從基本開始

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

生活熱門新聞

看到齊頭水只剩10秒！暴漲影片曝

電銲工薪資「1天7000」仍招嘸人

自強號一片空「卻被霸坐」　過來人喊4字驚呆

全聯推車「謎樣方框」！內行揭真實功用

武界壩家屬提「國賠」！前檢察官：父母責任最大

高中生「真人版花木蘭」場景100%還原

女生30歲存款該多少？網爆4大開銷省了還被嫌

可能又有颱風！午後防雷雨彈　下波鋒面明顯降溫時間曝

買機車要快！明年購車補助少一萬

高鐵妹趴男腿「衣蓋頭」惹議！本尊回應

南女2名老師相繼離世！師生忍淚寫祝福

求媽祖保佑罹癌爸！廟公搖頭　3天後「那支籤說明一切」

外送員一看「紙條上8字黃腔」怒了：有種出來

網紅照見露鳥男！撇想紅...網3字打臉

更多熱門

相關新聞

中華電EPS 0.35元返單月獲利王

中華電EPS 0.35元返單月獲利王

電信三雄今（10）日公布8月自結營收，中華電信每股盈餘0.35元、台灣大哥大為0.33元、遠傳電信0.22元；中華電重返單月獲利王寶座，不過累計前8個月獲益台灣大仍穩坐冠軍寶座。

五大電信今下午4點進行全台災防告警訊息測試

五大電信今下午4點進行全台災防告警訊息測試

中華電「IoT大平台創意應用大賽」徵件延長

中華電「IoT大平台創意應用大賽」徵件延長

質感女孩的祕密...這5點必做

質感女孩的祕密...這5點必做

台灣5G網速拿下全球第四

台灣5G網速拿下全球第四

關鍵字：

中華電信Hami PayHami PointHami市集2020東森好朋友chill生活節

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

孕婦被夫推下懸崖！先環抱親一口再變臉：去死吧

男粉傳照騷擾：想做　薔薔真的開價

參與武界壩救難！他曝生還者第一反應氣炸：一句謝都沒

2天縱慾7次爆紅！25歲電競選手施暴「女友手腳全廢」

快訊／韓女星吳仁惠搶救無效享年36歲

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

快訊／宜蘭1歲男嬰墜4F「摔躺防火巷」亡

6億打造台版「珍寶海鮮舫」1年收攤　靠岸20年淪海上廢墟

快訊／武界壩4死慘劇未落幕！今再傳4搜救員失聯

汪小菲酒吧摟妹　深夜突發「大S照」

男星月薪6萬→五分埔打工賣童裝

22歲網紅觸電亡「女友爆已懷孕」！爆哭曝過程

「19吋蛇腰」富太討尪歡心30年　遺產分到1元

臉書社團爆紅！超容易錯過的好物

即／北市文山區高二生疑「午休吵架」怒拔刀砍同學

更多

最夯影音

更多
高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃
程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面