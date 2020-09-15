當個聰明消費者！快到中華電信攤位體驗Hami Pay及Hami Point！

▲去年以毛小孩讓民眾印象深刻的中華電信攤位，2020年也不缺席東森好朋友Chill生活節，將帶給大家「最聰明」的Hami系列服務。（圖／ETtoday）

生活中心／綜合報導

隨著行動支付及點數經濟日趨普及，還沒加入使用者行列可就遜掉囉！承襲去年的高人氣，「最聰明」的中華電信攤位將在2020東森好朋友Chill生活節中出現，帶著民眾實際體驗1點等於1元、折抵無上限的「Hami Point」紅利點數；輕鬆把信用卡、電子票證、掃碼支付、智慧繳費等等通通裝進手機裡的電子錢包「Hami Pay」；以及專為Hami Point點數折抵消費設計的全新購物平台「Hami市集」，搭配平台專屬「好買幣」使用，讓民眾越買賺越多。

▼除了有各種藝人演出外，中華電信攤位也將帶來Hami Pay、Hami Point豐富的贈品及體驗活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「Hami Point」是中華電信的紅利點數，1點等於1元折抵無上限！

只要您申請中華電信的服務或參加各項活動，即可獲得Hami Point。獲得的Hami Point可兌換中華電信的商品或服務，如折抵電信費、兌換MOD看片金、4G流量包等，也可折抵中華電信門市、OK超商、Hami市集消費或兌換生活小舖電子票券，另可與各種點數進行交換。好朋友生活節當天在攤位完成點數達人測試，不用抽獎直接送25點Hami Point！

「Hami Pay」一機在手實現「嗶」經濟，完美取代現金及實體卡片，多元服務超方便！

手機就是你的錢包，可把電子票證(icash2.0/悠遊卡/一卡通)、信用卡放進Hami Pay APP裡，只要可以用電子票證及信用卡感應支付，或是可以用PI拍錢包掃碼付款的地方就能用Hami Pay支付！出門吃喝玩樂搭乘大眾運輸工具，只需要一支手機，讓你隨嗶隨行好方便！另外還有「智慧繳費」功能讓你可免出門線上繳納各種生活帳單(含電信費、水費、停車費、健保費、eTag儲值、汽機車燃料費及信用卡費)，重點是不定期有優惠活動好康可拿！好朋友生活節當天在中華電信攤位完成Hami Pay APP下載，即可獲得可愛造型「好Pay扇」，限量2,000支送完為止，於自動販賣機體驗使用Hami Pay悠遊卡感應支付，再送清涼飲料或零食一份！

▼好朋友生活節當天在中華電信攤位完成Hami Pay APP下載，即可獲得可愛造型「好Pay扇」，限量2,000支送完為止。



▼還在用現金支付就落伍了！快用Hami Pay享受一嗶在手，行動生活更自由的快感。（資料照／記者周宸亘攝）



為讓更多消費者享受Hami Pay的便利服務及優惠，即日起至9月30日止，凡使用Hami Pay綁定中國信託悠遊聯名卡，並於活動期間使用該卡完成指定交易：1.悠遊卡感應交易單筆消費NT100元(含)以上(贈50點)、2.完成自動加值3次(贈50點)、3.新辦中華電信悠遊聯名卡完成信用卡交易3次(贈50點)，最高可得限量Hami Point 150點，還有機會抽中加碼禮券1000元！另外10/1起，使用Hami Pay綁定中國信託悠遊聯名卡，更有信用卡感應支付及悠遊卡自動加值的超殺5%回饋！（詳細活動辦法及注意事項請以活動上線後網頁公告為主：Hami Pay官網＞優惠活動)

擁有很多Hami Point點數該去哪裡聰明消費？「Hami市集」是智慧時尚股份有限公司為喜愛購買好物、精打細算的消費者量身打造的全新購物平台，可使用中華電信Hami Point點數折抵消費金額，還可透過每筆訂單賺取「好買幣」，讓你越買越省錢！好朋友生活節當天前往「Hami市集」攤位，出示登入Hami市集的畫面，就可玩扭蛋機乙次，人人有獎，有機會獲得7-ELEVEN虛擬商品卡$800喔！當天再祭出「一日閃購」活動，指定商品獨享 Hami Point 5% 回饋無上限，東森好友獨門秘技在訂單備註輸入「Chill生活節」再享Hami Point 2% 回饋！好玩又好賺，千萬別忘了到「Hami市集」攤位走走。

▼還在等什麼？9月19日快到東森好朋友Chill生活節中華電信攤位遊玩。

