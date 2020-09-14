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普丁政敵好轉可下床行走　法實驗室替德背書：是俄國投毒

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▲▼俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）。（圖／路透）

▲俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）下毒案爆發後，被帶往德國柏林夏里特醫院治療，終於在今（14）日可以拿掉呼吸器並下床短暫行走，病情逐漸好轉。同日，德國政府也表示，先前認為納瓦爾尼遭蘇聯時代「諾維喬克」神經毒劑攻擊一事，法國和瑞典的也都證實了，呼籲俄羅斯政府能盡快出面解釋。

根據《紐約時報》（The New York Times）報導，諾維喬克也曾在2018年引起國際社會的關注，當時被用來毒害一名旅居英國的叛逃俄羅斯雙面間諜及其女兒，四間來自世界各地禁止化學武器組織的實驗室一致確認。這場毒殺案導致一人死亡、三人病危及一位員警住院，但俄羅斯政府否認其曾有以諾維喬克的名義製造或是研發任何藥劑。

德國政府發言人史蒂芬·塞伯特（Steffen Seibert）聲明指出，位於法國和瑞典的實驗室皆已證實，納瓦爾尼的確是遭到諾維喬克的衍伸物質所毒害。而醫院方面則指稱，現在要判斷是否能完全康復還太早，但至少擺脫昏迷並能下床走路就是個很好的跡象。

▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前在接受訪問時表示，俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）下毒案，很可能是俄國政府高層下令的，目前美國正在評估該如何應對，並已呼籲俄方追究兇手責任，「世界已經成熟，都明白這並非正常國家的運作方式，這將證明俄羅斯會付出高昂代價。」

對於法國與瑞典實驗室的指證，雖然俄國當局沒有立即回應，但先前曾試圖將整起案件導往納瓦爾尼是因為血糖過低或藥物過量的方向前進。

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