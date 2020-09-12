進化版神經毒劑！慘害普丁政敵昏迷3周　德情報局召開秘密會議

▲德國《明鏡周刊》10日指出，納瓦爾尼病情逐漸好轉，且已經能夠開口說話。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼中毒昏迷後，現已恢復意識，且能再度開口說話。但根據德國《明鏡周刊》取得的消息，德國聯邦情報局（BND）在一場秘密會議當中，點名此案所使用的神經毒劑「諾維喬克」組成結構更難對付。與此同時，柏林檢察官11日表示，若納瓦爾尼同意，德國願意介入調查。

路透引述德國明鏡周刊報導指出，德國聯邦情報局長卡爾（Bruno Kahl）在某次閉門會議當中，提及此案使用的神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）效力，且相較於先前案件，此次的諾維喬克更難對付。據悉，禁止化學武器組織（OPCW）代表團日前造訪柏林夏里特醫院（Charité hospital）時，取得納瓦爾尼（Alexei Navalny）血液及尿液，以便進行下一步調查。

消息傳出後，德國聯邦情報局現階段拒絕對此案做出相關評論，而德國明鏡周刊也沒有透露該場會議的其他細節。

現年44歲的納瓦爾尼上月在西伯利亞搭乘班機時突然病發，被送往德國治療，診斷為「諾維喬克」（Novichok）神經毒劑中毒。納瓦爾尼辦公室指控俄國總統普丁下令毒殺，但克里姆林宮否認此事，且德國政府先前也公開表態，強調此案發生地位在俄羅斯，所以不會介入調查。

不過，根據柏林檢察官11日的最新說法，若經納瓦爾尼同意，德國將針對此案進行調查，並把相關情報交給俄羅斯當局。但路透分析，納瓦爾尼不太可能同意德國把相關訊息分享給俄羅斯，且他的支持者主張，此事件就是俄羅斯政府謀殺未遂。

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