崑山科大「新生領航營」迎接新鮮人　國際主廚江振誠分享人生勉勵學生

▲崑山科大並邀請國際主廚美稱的民生學院講座教授江振誠，更以《大學新鮮人，你的格局不一樣》為題，為領航營掀開序幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學14日舉行開學暨新生輔導始業式，1500名新生齊聚雲青館，興奮迎接嶄新的大學人生，為讓新生盡快融入校園生活、認識教學設備與各項資源，該校打破過去的模式，改以為期3天的「新生領航營」迎接新生，由系學會幹部帶領新生認識校園、傳承學習經驗。

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崑山科大自2017年起，在新生輔導會上將友善校園、政策宣導、智慧財產權、性別平等、無菸校園、防制學生藥物濫用、交通安全等宣導融入有獎徵答，讓宣導活動更為活潑。李天祥校長透過始業式叮嚀新生，要透過就學期間積極「增長專業知識」、「参與社團活動」、「學習生活獨立」、「運動強健體魄」、「探索未來規畫」等，務使在就學期間，能夠開發自我潛能，豐富生命內涵，也不忘隨時提升能力，推動生命持續向前。

李天祥校長補充，崑山科大歷年來皆榮獲教育部的各項補助，積極打造各項對學生有利的資源，不僅編列逾1億的學生各類獎助學金，另協助提供學生海外實習交流或研習、活動或競賽獎勵、專業證照與外語成績優異獎勵、研究生畢業創業就業獎金等，也整建全新的社團辦公室與充實社團的設備與活動。李天祥校長提到，幾乎每個學生一定都聽過「崑山水上樂園」，過去每逢長時間的急降雨，便會造成位處低窪地區的校園排水不及，但校方積極與市府溝通，已逐步解決，今年幾次大雨也未發生積水現象，相信「崑山水上樂園」已變成歷史名詞。

崑大董事會董事長曾韋龍以學長的方式勉勵大家：「天底下無不可能的事。」就學期間有許多選擇的機會，希望大家能多方面嘗試，早日為自己做好生涯規劃，讓學生生活充實又快樂！崑大積極解決學生問題，無論是網路反映事項，或是使用空間的修建與改善，校方皆以學生需求為主，近日更進行學生友善學習空間的建置，相信透過軟硬體設備的資源的提供，學生在就學與生活方面都能便利無虞。

崑大新生輔導始業式暨領航營邀請史上唯一橫跨米其林、世界50大餐廳榜和全球百大名廚榜的華人名廚江振誠蒞校演講，他以個人故事分享，為了追求夢想與理念，放棄原有的成就重新開始，鼓勵新生要堅定目標，勇往直前；在獲得成功後，也要能夠回饋社會、幫助他人。江振誠主廚在本學期開始將擔任崑大講座教授，並擇期為餐飲管理及廚藝系學生進行廚藝示範與料理實作課程。

崑大為迎接新生所舉辦的領航營，籍由全校性新生迎新活動，挑戰系會幹部籌劃大型活動的能力。並加入各系特色，發揮組織能力及創意，由學長姐帶領學弟妹認識校園，讓新生認識學校並更快的融入新環境，加強新生與學長姐之間的連繫。活動分為生活篇、學習篇、互動篇，由系會幹部擔任輔導員帶領新生，參訪學校各項軟硬體設施以認識校園環境、認識衣食住行育樂的部份，認識系上環境及學習地圖等。系會幹部與新生則進行團康拉近彼此距離，彼此分享對未來大學生活的期許。

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