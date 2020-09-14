3歲女童遭風箏捲上天狂甩　新竹市府震怒「懲處3官員」

文／中央社



8月舉辦的新竹市國際風箏節發生女童遭風箏捲起騰空意外，新竹市長林智堅除要求向廠商追究責任與開罰外，也懲處市府產業發展處長張力可等3名官員。

「2020新竹市國際風箏節」8月29、30日在新竹漁港國際風箏賽場舉行，卻發生尾巴細長的「領航」風箏捲到一名3歲女童肚子，女童隨後遭風箏捲上天，隨著風箏在空中擺盪，所幸第一時間由施放者透過技巧將風箏下壓，接住女童。

▲新竹南寮一名3歲女童被風箏捲上天，過程長達30秒。（圖／翻攝自臉書／跟著Via趣旅行～Part II）

新竹市政府提供新聞資料表示，針對風箏節活動意外事件檢討，市府當晚即完成事件調查，意外主因是由於風箏與人群間安全距離不足造成，意外發生後立刻宣布暫停，所幸當事人身心均安。

新竹市政府產業發展處表示，由於廠商安全管控不足，且意外導致部分節目取消，市府依契約規定，針對安全維護缺失以及因故取消之相關活動項目，將對廠商進行扣款及罰款，扣罰款總計新台幣27萬2625元；此外，意外造成的醫療費用，也全數由廠商負擔。

▲肇事風箏。（合成圖／市府提供、翻攝自臉書「重機車友各區路況、天氣回報中心」）

新竹市政府人事處表示，「2020新竹市國際風箏節」活動讓民眾發生意外事件，共針對相關3人員懲處，分別是產業發展處長張力可記1大過、副處長林柏志記過1次、科長謝濬鴻記過1次。

市府表示，經檢討會議後決定，未來對有風險疑慮的糖果風箏節目不再舉辦，另施放風箏過程除須淨空場地，舞台節目及音響都應暫停，管制人員會手持封鎖線圈圍管制區，並由施放指揮官巡繞一圈確定後才可施放。

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