　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

3歲女童遭風箏捲上天狂甩　新竹市府震怒「懲處3官員」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

文／中央社

8月舉辦的新竹市國際風箏節發生女童遭風箏捲起騰空意外，新竹市長林智堅除要求向廠商追究責任與開罰外，也懲處市府產業發展處長張力可等3名官員。

「2020新竹市國際風箏節」8月29、30日在新竹漁港國際風箏賽場舉行，卻發生尾巴細長的「領航」風箏捲到一名3歲女童肚子，女童隨後遭風箏捲上天，隨著風箏在空中擺盪，所幸第一時間由施放者透過技巧將風箏下壓，接住女童。

▲▼新竹南寮一名小女童被風箏捲上天空。（圖／翻攝自Facebook／跟著Via趣旅行～Part II）

▲新竹南寮一名3歲女童被風箏捲上天，過程長達30秒。（圖／翻攝自臉書／跟著Via趣旅行～Part II）

新竹市政府提供新聞資料表示，針對風箏節活動意外事件檢討，市府當晚即完成事件調查，意外主因是由於風箏與人群間安全距離不足造成，意外發生後立刻宣布暫停，所幸當事人身心均安。

新竹市政府產業發展處表示，由於廠商安全管控不足，且意外導致部分節目取消，市府依契約規定，針對安全維護缺失以及因故取消之相關活動項目，將對廠商進行扣款及罰款，扣罰款總計新台幣27萬2625元；此外，意外造成的醫療費用，也全數由廠商負擔。

▲肇事風箏曝光。（圖／市府提供、翻攝自臉書「重機車友各區路況、天氣回報中心」）

▲肇事風箏。（合成圖／市府提供、翻攝自臉書「重機車友各區路況、天氣回報中心」）

新竹市政府人事處表示，「2020新竹市國際風箏節」活動讓民眾發生意外事件，共針對相關3人員懲處，分別是產業發展處長張力可記1大過、副處長林柏志記過1次、科長謝濬鴻記過1次。

市府表示，經檢討會議後決定，未來對有風險疑慮的糖果風箏節目不再舉辦，另施放風箏過程除須淨空場地，舞台節目及音響都應暫停，管制人員會手持封鎖線圈圍管制區，並由施放指揮官巡繞一圈確定後才可施放。

►理膚寶水限時快閃特賣！

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
武界壩放水「關鍵16分鐘」奪4命！　檢調全力追真相
快訊／3歲女童遭風箏捲上天狂甩　新竹市3官員下場出爐
三級片女星離婚億萬內衣大王！「生子得豪宅」11年豪門婚告終
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

3歲女童遭風箏捲上天狂甩　新竹市府震怒「懲處3官員」

2020桃園地景藝術節踩線團搶先看　喚起邱奕勝孩時記憶

全國之冠！新北警察局勇奪「全國交通評核」第一名

新北好市金讚獎　首創「自治組織楷模獎」樹立市集典範

國小老師上課「4師生漂到外海」！澎湖船長救人　過程曝光

新北環保局「三高三流五到」深度稽查　開罰違規水污染廠商2190萬

新北眷村文化節「眷味召集令」　三重一村展出35快砲武器

9月14日相片情人節　新北志工攝影展捕抓幸福滿滿

淡水古蹟博物館古蹟日驚現「殭屍」　穿越時空陪您走歷史

台南豆花伯笑了！神秘高雄女「北上包單」掃160杯：讓他休息4天

違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播

傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

眼鏡男YouBike上國道超淡定！　悠閒騎路中央3公里...網：不要命

唐禹哲「我太自閉」吐難搞真相　憶《終極》回憶殺：走在路上還被挑釁

驚悚畫面曝光！休旅車高速逆向　衝撞9車3人傷...一旁路人全嚇傻

小時候誤解台灣人生活水深火熱 大陸媽遊台後超震撼：深受感動

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

3歲女童遭風箏捲上天狂甩　新竹市府震怒「懲處3官員」

2020桃園地景藝術節踩線團搶先看　喚起邱奕勝孩時記憶

全國之冠！新北警察局勇奪「全國交通評核」第一名

新北好市金讚獎　首創「自治組織楷模獎」樹立市集典範

國小老師上課「4師生漂到外海」！澎湖船長救人　過程曝光

新北環保局「三高三流五到」深度稽查　開罰違規水污染廠商2190萬

新北眷村文化節「眷味召集令」　三重一村展出35快砲武器

9月14日相片情人節　新北志工攝影展捕抓幸福滿滿

淡水古蹟博物館古蹟日驚現「殭屍」　穿越時空陪您走歷史

台南豆花伯笑了！神秘高雄女「北上包單」掃160杯：讓他休息4天

遭控「共諜」偷小英病例！前國會助理交保30天...突病逝台大醫院

崑山科大「新生領航營」迎接新鮮人　國際主廚江振誠分享人生勉勵學生

台南大貨車轉彎輾斃！29歲男騎士慘死車底　最後身影曝光

這週孩子去哪FUN電，CHILL生活節給你三倍必CHILL理由

茶香入餡！TWG月餅「4大口味」文山包種、紅寶石果乾層次超豐富

鄰居毒蟲家暴母親　他嘆「不想幫報警」曝內幕：只能說活該

對準台灣？解放軍夜間突襲訓練　模擬試射「東風-11」飛彈

3歲女童遭風箏捲上天狂甩　新竹市府震怒「懲處3官員」

檢調盯上武界壩放水「關鍵16分鐘」　全力追查奪走4命真相

三星傳擊敗台積電　首度奪下高通旗艦行動處理器訂單

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

地方熱門新聞

房租漲52倍！平溪天燈街店家槓地主

宅男自喻是「韋小寶」　心儀女子想分

台南豆花伯笑了！神秘高雄女掃光160杯

澎湖4師生漂到外海　英勇船長救人

白河警「清山」、「護果」守護民眾安全

屏東婦釣蝦場如廁雙腿發麻求救　虛驚一場

「消防系」生帶女友遊情人瀑布！命喪池底

桃園地景藝術節創作28組作品

囤貨150公噸！雲林蒜商喊冤　立委出面護航

嗆女客像代購！百年老店：她講的都對

反瘦肉精美豬公投連署爆人潮

豆花伯遭棄單　黃偉哲到場包下所有豆花

兒性侵女同學　警父恐丟主管職月薪少2萬

在家穿鞋被眼鏡蛇咬…男嚇奔出門

更多熱門

相關新聞

女童亂闖馬路！他喇叭狂按神救援　網大讚

女童亂闖馬路！他喇叭狂按神救援　網大讚

馬路如虎口，家長出門真的要提高警覺，時刻注意孩子的動向，否則釀成悲劇。高雄一名男網友昨（13）日開著車在路上時，突然看見一名女童在路上亂闖，他深怕意外發生，當下只能選擇按喇叭的方式，去讓其他用路人注意，甚至好幾次用車身保護女童，所幸有其他善心人士幫忙攔住對方，過程也讓他捏了一把冷汗。

惡男擄4歲女童　被練武老闆打趴

惡男擄4歲女童　被練武老闆打趴

她分手前男友「10歲女肚子突隆起」　進醫才知成外婆

她分手前男友「10歲女肚子突隆起」　進醫才知成外婆

新竹男手握4淫片　前女友崩潰

新竹男手握4淫片　前女友崩潰

2歲女童陰道發黑遭腐蝕！醫生一挖嚇傻

2歲女童陰道發黑遭腐蝕！醫生一挖嚇傻

關鍵字：

風箏新竹女童

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

露營女兒身亡、丈夫失聯　她大哭要國賠！最新悲痛發文

孕婦被夫推下懸崖！先環抱親一口再變臉：去死吧

狄鶯直播哭了！喝茫脫序：休想搶走我老公

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

Keanna罕見鬆口35年隱疾！

外送員一看「紙條上8字黃腔」怒了：有種出來

6億打造台版「珍寶海鮮舫」1年收攤　靠岸20年淪海上廢墟

即／無預警放水釀3死　台電技術員10萬交保

水面浮起一雙腿　警水底發現鐵簍裝人頭

流水蝦店14家剩2家　背後心酸曝

星巴克最推「這杯」　網：找不到更好喝的

陳其邁被控處理乙烯外洩應變慢　韓國瑜關閉即時災情連結

謝忻宣布重大決定「重返教職」！

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

更多

最夯影音

更多
違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播

違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播
傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面