PTT狂刷「這些遺珠」才華被埋沒　網點名「他」最可惜：媽幫領獎

▲歌紅人不紅的情況屢見不鮮。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣歌壇中有許多富具才能的歌手、音樂人和創作人，如果實力過人加上機運好，就能一炮而紅；但也有些人明明才華出眾，但卻始終沒有順利爆紅。一名網友就舉例，他很喜歡的樂團「櫻桃幫」、「棉花糖」都很有實力，不過現在皆已解散，「有哪些音樂人消失妳（你）覺得很可惜的？」

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「有哪些音樂人消失妳（你）覺得很可惜的」為題發文，台灣的歌壇中，有才華的音樂人不乏，不過有時候即便有實力，只要機運不好，恐怕還是會被埋沒。

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原PO表示，其實有些走紅的歌手並不完全「真材實料」，可能靠修音也能紅透半片天；反觀他很欣賞的團體「櫻桃幫」和「棉花糖」，明明實力滿點、音樂好聽，卻不是那麼有名，而後也就默默解散了，「有哪些音樂人妳（你）覺得很可惜的？」

▲有些歌手有才華卻沒有紅起來。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少網友也分享了自己心中的遺珠，「郁采真」、「深白色二人組」、「羅紘武」、「解偉苓聲音很棒，但好像沒有很紅，另外王藍茵、江美琪、藍又時都呈淡出狀態」、「劉力揚」、「徐懷鈺」、「輕鬆玩樂團」、「南拳媽媽第二代」、「黃義達」、「告五人、宇宙人QQQQQ」、「蔡淳佳」、「糯米糰」、「潘裕文QQ」。

其中，林冠吟、蕭閎仁都被網友瘋狂點名，「林冠吟火星人那張真的經典，希望她能再復出」、「林冠吟當初被評價才華媲美周杰倫，沒閎起來真的很可惜QQ」、「我的蕭閎仁啦QQ」、「蕭閎仁！他的歌真的好有共鳴」；另外還有TANK（呂建中）、飛兒樂團F.I.R也被網友狂刷。

▲林冠吟被譽為「女版周杰倫」。（圖／記者周宸亘攝）

已逝歌手張雨生也深受不少網友喜愛，被點名了15次之多。據悉，張雨生為台灣的創作歌手、音樂製作人，有著聲音高亢的個人特色；無奈在1997年10月時，發生車禍不幸離世，享年31歲，而他在2017年時，榮獲第28屆金曲獎追頒特別貢獻獎，其獨特的聲線及身影至今依舊存在於許多人心中。

▼張雨生獲得第28屆金曲獎特別貢獻獎，當時他的媽媽與弟弟都親臨現場。（圖／攝影中心攝）