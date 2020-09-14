大丈夫頂天頂地「良心要黑」！2人聯手殺同袍分屍還寫保證書

圖、文／鏡週刊

劉志才、袁毅銘向警方供稱，他們與死者孫伯英是軍中同袍，30歲的孫退伍後轉到稅捐稽徵處上班，存了不少錢，二人卻因投資失敗、缺錢花用，所以覬覦孫手頭上1萬多元的退伍金，秉持「大丈夫上要頂天，下要頂地，中間良心要黑」的想法，決定對孫下毒手。

二人謀財害命的計畫，是先以開醬油廠為由，找上單身的孫伯英合租北市通化街的房子，佯稱要傳授製醬絕活，之後再到藥房買安眠藥，騙孫是軍醫開的處方，能治療他深夜說夢話的毛病。

1959年12月15日晚間，吃下安眠藥的孫伯英，被劉志才抬到棉被上，接著劉拿出木棒，狠狠重擊孫的頭部，確定孫死亡後，再加以肢解，以便他與袁毅銘棄屍，二人並立下保證書，寫著：「此事你我行動一致，意志一致，絕不採取單獨行動。」

殺人分屍後，二人從孫伯英的家當中搜出價值九千元的台銀有獎儲蓄券，以及七千元的台銀定期存款單，共獲贓款一萬6千元。60年前的台灣，公務員月薪只有一百多元，當時的一萬6千元，大約等同現今新台幣1百多萬元，孫辛苦積攢的家產，就這樣被劉、袁二人搜刮殆盡。

全案進入法院審理後，劉志才翻供，否認預謀殺人。他強調在刑警大隊講述的經過，都是疲勞偵訊的結果，實際上案發當時，他在燒開水，孫伯英突然踢了他一腳，二人因此吵架，孫再踢他一腳，他才拿石頭失手把孫打死。但法院調查認定，劉、袁二人從租屋到勘查棄屍地形計畫縝密，絕對是預謀犯案，最後依殺人罪將主謀劉志才判處死刑，並將共犯袁毅銘依遺棄屍體罪判刑3年。



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