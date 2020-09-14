水面浮起一雙腿！台首宗分屍案死者頭顱續長毛髮　楊日松和祂聊天

▲法醫楊日松生前常祭拜孫伯英的頭顱，泡在福馬林中的頭顱竟還長出毛髮。

圖文／鏡週刊

60年前，台灣發生首宗分屍案，稅捐處公務員孫伯英遭軍中同袍謀財害命，屍體被肢解成3大塊，凶手良心不安，出面投案，但死者頭顱無人認領，被泡在福馬林罐中，由刑事局知名法醫楊日松保管，詭異的是，這顆頭顱竟長出毛髮及鬍鬚。楊去世後，頭顱從刑事局移往法醫研究所，去年7月，由佛教團體舉辦超渡法會，將頭顱與其他近4千具刑案遺體的臟器一同火化後樹葬，為這起超過一甲子的分屍案畫下句點。

▼楊日松（圖）與孫伯英的頭顱相處數十年，偶爾還會跟祂聊破不了的懸案。

1959年12月15日晚間，吃下安眠藥的孫伯英，被劉志才抬到棉被上，接著劉拿出木棒，狠狠重擊孫的頭部，確定孫死亡後，再加以肢解，以便他與袁毅銘棄屍，二人並立下保證書，寫著：「此事你我行動一致，意志一致，絕不採取單獨行動。」

殺人分屍後，二人從孫伯英的家當中搜出價值9千元的台銀有獎儲蓄券，以及7千元的台銀定期存款單，共獲贓款一萬6千元。60年前的台灣，公務員月薪只有1百多元，當時的一萬6千元，大約等同現今新台幣1百多萬元，孫辛苦積攢的家產，就這樣被劉、袁二人搜刮殆盡。

隨著刑事局法醫室裁撤與搬遷整修，以及楊日松過世，孫伯英的頭顱在2011年被移到法務部法醫研究所的北區解剖室，但早年容器品質不良，屍液滲出，頭顱也逐漸腐化，相關單位因此決議，在去年7月由靈鷲山佛教基金會舉辦超渡法會，將這顆頭顱及其他近4千具刑案遺體的臟器一同火化，最後把骨灰用樹葬的方式，埋在北市殯葬處管理的福德坑。



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