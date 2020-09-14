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社會 社會焦點 保障人權

攔砂壩「勾起一雙爛大腿」…台電人員嚇報警！水底撈起鐵簍人頭

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台電人員當時在台北縣新店屈尺地區，打撈到1雙包裹在布料中的大腿。

圖、文／鏡週刊

1959年12月某日上午7點多，二名台電工作人員在當時的台北縣新店屈尺一帶施作工程，看見一大包漂流物在攔沙壩附近載浮載沉，在好奇心驅使下，他們用鉤子將其撈上岸、打開一大綑布料，一股屍臭味撲鼻而來，更可怕的是，裡面竟然是一雙被砍下來的大腿。

這雙大腿遭鐵絲綑綁，中間還放著二塊磚頭，工作人員一開始以為，是上游醫院漂下來的醫療廢棄物，因此沒報警，直到二天後，他們驚覺上游根本沒有醫院或衛生所，才趕緊通報警方。轄區屈尺派出所員警從刀痕研判，這是一起分屍案，趕緊將雙腿送交警務處刑警大隊。

60年前台灣發生首宗分屍案，警方特別發布新聞，希望確認死者身分。（翻攝網路）

但只有二隻大腿怎麼找出凶手？案情因此陷入膠著。3天後，警方決定再次搜索發現雙腿的第一現場，果然在水底發現一顆裝在鐵簍裡的人頭，同樣是用棉被、布料層層包裹，上面一樣壓著二塊磚頭。警方勘驗死者頭顱，發現太陽穴的位置有被重物敲擊的痕跡，此外，頸部被利刃切斷，下顎肌肉尚未腐化，牙齒潔白整齊，雙眼張開，顯得死不瞑目。

孫伯英擁有兼具國債與獎券性質的「復興建設儲蓄券」，遭謀財害命。（翻攝網路）

找到頭顱及大腿，身體軀幹卻遲遲未尋獲，為了確認死者身分，警方只好透過媒體發布法醫相驗的細節，包括年紀、身形、面貌，希望能有家屬出面指認，但依舊沒有消息。

由於案件持續膠著，警方於是擴大至烏來山區進行搜索，仍一無所獲。就在警方準備以無名屍結案時，隔年1月1日晚間11點，凶手劉志才在陸軍總部軍法官郭振武的陪同下，到警務處投案，並供出共犯袁毅銘。遲遲未尋獲的死者軀幹，則被二人埋在友人的庭院中。


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