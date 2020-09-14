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網美風髮廊掀打卡潮　大面落地窗打造光感空間

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文／瘋設計

（圖／水設空間室內設計）

揮別以往髮廊的傳統印象，此設計案運用現代質材與元素，結合精準的格局分配，打造一處自然明亮、充滿朝氣的髮廊空間。

（圖／水設空間室內設計）

業主希冀呈現寬敞明亮的空間感，為此我們特意設計鏡台收納櫃及多功能吧台，捨棄一般髮廊使用推車收納的習慣，既減去空間不必要的浪費，更營造出延伸的視覺效果。

（圖／水設空間室內設計）

純白的壁面，佐以木質物件，藉清爽色系所呈現的清新質調，於空間中盡情演繹，簡約俐落的線條切割，予人舒適自在的氛圍，在心頭蕩漾，集簡約和典雅於一身的風格展現，值得一提，鏡台收納櫃的設計，利用木工最基本的角材作為唯一材質，直線條及木頭本色營造視覺俐落感，並且採以中間鏤空的設計，再以角材的厚度將電線及燈條隱藏在裡頭，在此，不會有空間紊亂的困擾，而是輕盈乾淨的感受，更具備展示效果。

（圖／水設空間室內設計）

不僅強調美麗與舒適的空間特質，更有品味與風格的嚮往。

（圖／水設空間室內設計）

藉木質的溫潤搭配鏡面的剛毅，虛實並存的空間感受，剛柔並濟的風格律動，動線靈活且空間雅緻，我們希望以純天然，取之大地的概念，引導自然於空間設計中，與之共生共存，大面落地窗讓日光乘著綠意景緻灑落於室，營造出深淺不一的光影層次。

（圖／水設空間室內設計）

我們希望能詮釋更多風貌於髮廊設計，並讓置身其中的使用者有非凡的體驗。

（圖／水設空間室內設計）

※本文由《瘋設計》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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