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Dell EMC攜手VMware　打造全系列超融合架構應對數位資料巨浪

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

Dell 。（圖／Dell提供）

▲全球資料量的大幅暴增，對企業的資料蒐集、儲存、管理、遷移、分析等，帶來前所未有的挑戰。（圖／戴爾提供，以下同）

科技中心／台北報導

高階主管或外勤人員經常不在辦公室，此時把資料上雲端開放同步存取、管理、共享，隨時都能行動辦公；或是針對業務需求彈性提供免費雲端服務，讓客戶體驗更便利的服務。隨著手機、平板等行動裝置普及，智能穿戴、醫療等應用物聯網裝置數量快速攀升，為了跟上市場步伐，企業數位化程度日深，加快部署提升IT效率，但另一方面也代表全球數位資料量正在快速成長中，IDC預估2020年全球資料量將達到44ZB規模，對企業在資料蒐集、儲存、管理、遷移以及分析上，帶來極大挑戰。

近年來被廣泛討論的超融合架構，已成為多元挑戰下，企業打造新世代資料中心的首選，且應用範疇涵蓋邊際運算、核心架構，乃至於混合雲平台等。在市面眾多品牌中，根據IDC最新公佈2020年第一季超融合架構營收追蹤報告指出，戴爾科技集團的全方位超融合方案在全球與台灣市場的營收佔有率排名第一。而此種全方位超融合架構，也被Gartner評為Best Full Stack HCI，可滿足企業在不同面向的多元需求。

Dell EMC攜手VMware　打造全系列超融合架構（圖／戴爾提供）

▲台灣戴爾科技集團總經理廖仁祥。

台灣戴爾科技集團總經理廖仁祥表示，隨著超融合架構的效益浮現，企業不光在新專案時採用超融合架構，也在數位轉型過程選擇超融合架構打造新世代資料中心。多數公司首選方案，自然是Dell EMC與VMware攜手推出的Dell EMC VxRail、vSAN Ready nodes、VCF on VxRail等，以便能享受降低營運成本、高彈性等優勢。現今在各種產業中，都能看到戴爾科技集團的超融合架構蹤跡，堪稱是推動數位轉型的最佳方案。

運用VCF打造混合雲平台　Make、Buy模式滿足多元應用
在兼顧資安、回應市場速度、資訊預算效益最大化下，根據IDC研究報告指出70%企業採取多雲策略。特別是隨著雲原生平台概念興起，企業更傾向建置可支援Kubernetes（K8s）多元應用或混合雲平台，戴爾科技集團特別推出Dell Technologies Cloud解決方案，以VMware Cloud Foundation搭配Dell EMC基礎架構，能以多元部署模式滿足不同需求，涵蓋私有雲、公有雲以及邊際運作等環境，讓企業以最簡便方式建置多雲架構。

備受全球用戶喜愛的VMware Cloud Foundation，可提供最棒的一致化混合雲解決方案，能與多種公有雲平台串連，讓應用程式與資料能無縫在異質平台之間移動，堪稱市面上最佳的混合雲架構。不光如此，VMware Cloud Foundation亦支援Kubernetes，能協助企業輕鬆構建現代化應用程式，且可確保各種容器專案在多種平台中穩定運作，因此也有最佳K8s一體機的美譽。在前述兩大優點之外，VMware Cloud Foundation還提供完美管理與安全功能，可大幅簡化基礎環境建置與管理成本，自然是企業打造新世代資訊架構的首選。

Dell EMC攜手VMware　打造全系列超融合架構（圖／戴爾提供）

▲VMware總經理陳學智。

VMware總經理陳學智指出，全球超融合系統市場持續增長，VMware也連續多季拿下超融合軟體供應商營收及營收佔有率第一名，顯見VMware超融合架構簡易管理、經濟高效的特性，可協助企業快速部署及彈性擴充基礎架構，滿足客戶對資料快速成長的儲存需求。VMware與Dell EMC攜手推出全系列超融合解決方案，不僅穩定性超越其他品牌，更提供企業多元部署模式、簡化擴充或升級流程等多項優勢，是打造多雲、混合雲、雲原生平台的最佳選擇。

戴爾科技集團針對不同企業規模與需求，提供自建（Make）、訂製（Buy）等部署模式，讓用戶能依照自行營運狀況安裝VMware Cloud Foundation。對擁有大量專業資訊人員的企業而言，可透過自建方式將VMware Cloud Foundation安裝在Dell EMC PowerEdge系列伺服器（vSAN Ready nodes）上，可將既有Dell EMC高階及中階儲存設備一併納入VMware Cloud Foundation的集成與管控中。如此一來，企業在能夠兼顧預算、資訊架構規模之外，自行打造符合公司營運需求的混合雲架構。

對於資訊人力有限或想專注在創新研發的企業，也能藉由引進VMware Cloud Foundation on VxRail方式，輕鬆實踐打造混合雲架構的目標。由於Dell EMC VxRail平台已整合伺服器、網路、儲存設備，加上在設計階段預先與VMware Cloud Foundation完成相容性測試，且會定時更新軟體及韌體以確保版本的一致性，所以能大幅降低後續系統維護成本，還可同時支援不同專案運作所需。考量到中小企業需求，目前戴爾科技集團還進一步提供僅有4個運算節點的 VMware Cloud Foundation on VxRail方案，讓客戶從小規模系統入手，再視需要進行擴充。

Dell 。（圖／Dell提供）

▲隨著5G行動網路時代來臨，對各種應用服務必須加快部署應對。

VxRail D、VxRail E AMD EPYC問世
同時引進Intel Optane技術效能提升90%以上
而隨著邊緣運算需求興起，戴爾科技集團在原有Dell EMC VxRail產品線之外，進一步推出專為各種惡劣與嚴苛的環境而設計的Dell EMC VxRail D系列，以及僅有1U高度搭載AMD EPYC處理器的Dell EMC VxRail E系列新成員，讓更多企業享受到超融合架構的優點。

Dell EMC VxRail D系列是專為環境嚴苛且使用空間極為狹小的產業設計，如製造、工業、油氣探勘等，所以特別採用小巧、耐用、強固的機身外殼，以及第2代Intel Xeon Scalable處理器。Dell EMC VxRail D系列保有強悍的運算能力，且能耐受各種極端溫度、高達40G的運行震動，以及高達1.5萬呎（海拔4,572公尺）的高山環境，非常適合部署在任何地點之中。

至於Dell EMC VxRail E系列，則是首次配備身受市場好評的第二代AMD EPYC處理器，擁有多達64個高效能核心以及PCIe 4的支援，同樣非常適合部署在邊際或資料中心，為客戶提供全新採用選項。於需要高效能運算電力 的企業，Dell EMC VxRail E系列具備高效率的電源供應，是邊際環境部署單插槽平台的理想選擇。

在推出全新平台之外，戴爾科技集團也針對in-memory資料庫，如SAP HANA，以及各種人工智慧、機器學習等應用需求，在Dell EMC VxRail提供 安裝Intel Optane持續性記憶體，以及Intel Optane固態硬碟的擴充支援。根據戴爾科技內部測試結果顯示藉由Intel Optane技術協助，除可提升資料完整性之外，IOPS效能亦提升90%以上，可改善前述高效能應用程式的效能。

隨著5G行動網路時代來臨，加上全球IoT裝置大幅增加、AI應用日益多元，不僅將帶動全球資料量快速增加，也將對各種應用服務帶來前所未有的挑戰。 戴爾科技集團的Dell EMC VxRail、vSAN Ready nodes、VCF on VxRail等超融合架構，將可協助企業將資料轉換成更高經濟價值的創新，同時還能應付來自四面八方的各種挑戰。

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Dell戴爾VMware超融合架構數位資料

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