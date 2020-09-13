屏東縣地政處長猝逝　潘孟安不捨臉書發文「悼念我的好兄弟吉弘」

▲屏東縣政府地政處長李吉弘往生。縣長臉書發文不捨 。（圖／取自屏東縣政府地政處網頁）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府地政處長李吉弘12日晚在家中不明原因倒下，送醫不治，讓家屬與同事感到錯愕、難過，縣長潘孟安除在臉書發文悼念表達惋惜與不捨外，已指示所屬全力協助處理後事相關事宜，並撫慰家屬。而今早，副縣長吳麗雪等縣府人事已到場協助相關事宜。



▲縣長潘孟安臉書發文哀悼、不捨。

縣府人員說，李處長最近投入高雄榮總屏東分院土地重劃及區內公共設施、土地取得及麟洛運動公園醫療園區工作，相當忙碌，沒有任何異狀，加上他熱愛運動，曾經參與地政盃桌球、壘球、籃球等各項球類運動，身體狀況很好，卻突傳噩耗，讓同仁感到相當訝異、很難接受。

屏東縣政府發言人鄞鳳蘭表示，知道不幸消息後，同仁們都相當難過，縣長潘孟安立即指示全力協助、撫慰家屬。

縣長潘孟安並在今天上午於在臉書發文悼念表達惋惜與不捨，全文如下：

悼念我的好兄弟—吉弘

昨天深夜，接獲一通令人震驚傷痛的訊息，跟著我在縣府打拚的￼地政處長李吉弘，在家中突然倒下，送醫搶救無效，不敢相信這是真的，要求確認再確認，￼只能嘆，人生無常！

週四，跟吉弘處長在縣長室開會的情境依然鮮明，他用一貫的負責說，這個會有點困難，但我們一定會盡力完成！

其實，吉弘處長和團隊，一路為了再造屏東努力不懈，小從地政便民的服務優化，大則城市容貌的重新梳理，以及重大建設的擘劃，都全心全力投入。現在，吉弘遠行，於公，失去了一位戰友，於私，失去了一位兄弟。

除了向家屬表達最沉痛的哀悼，縣府團隊會全力協助處理後事，願吉弘處長一路好走，無牽無掛。謝謝吉弘處長為屏東的付出，讓屏東蛻變的腳步不停歇，我跟縣府團隊想說的話是—吉弘兄弟，你沒有完成的任務，我們一定會繼續努力，你隨佛而去，一路好走！化解各種難題。

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