　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

紙錢集中燒─神明兄弟攏總安　「金屏安」環保金爐啟用

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲「金屏安」屏東縣環保金爐啟用 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲「金屏安」屏東縣環保金爐啟用 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為了兼顧傳統民俗與環保及縣民健康，屏東縣政府環保局在崁頂焚化廠建置全國第一座具環保民俗意象的「屏東縣『金屏安』紙錢環保金爐」，11日舉行啟用典禮，正式開爐啟用。

▲「金屏安」屏東縣環保金爐啟用 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼土地公安座、「金屏安」紙錢環保爐啟用。

▲「金屏安」屏東縣環保金爐啟用 。（圖／記者陳崑福翻攝）

縣潘縣長表示，紙錢集中燒政策已行之多年，可是過去紙錢集中後，焚化爐雖會先淨爐灑淨與一般廢棄物有所區隔後再行焚燒紙錢，但部分民眾與宗教團體仍會產生垃圾與紙錢共用焚化爐混燒的想法而不願意配合政策。

為消弭大眾的疑慮並提昇空氣污染防制的工作成效，環保局爭取行政院環保署補助打造全國第一座具環保民俗意象的「屏東縣『金屏安』紙錢環保金爐」，在兼顧傳統信仰與環保意識的前提下，藉由環保金爐外觀設計民俗意象並獨立設置專爐，提升民眾配合紙錢集中燒政策之意願，以減少紙錢燃燒造成的空氣污染問題。

他說，「金屏安」紙錢環保金爐，每小時可處理550公斤紙錢，每年可燒化1000公噸以上紙錢，約可減少粒狀污染物3.53公噸，一氧化碳30.6公噸及2.75公噸PM2.5，而外觀採用傳統閩式建築搭配民俗意象設計，並結合先進污染防制設備，捨棄過去傳統袋式集塵器之濾袋，採用觸媒陶瓷纖維濾管，材質耐高溫抗腐蝕、使用壽命更加延長、污染去除效率更高達99%，不僅符合且低於法規排放標準，也兼顧民間宗教信仰與環保需求。

他呼籲，除了紙錢集中與減量，也可以透過「以功代金」將購買紙錢的金額捐獻給社福或公益團體，為後代子孫留下更美好健康居住環境，民眾若有紙錢集中收運需求，不論中元、清明、年節或平日，皆可透過屏東縣政府環境保護局紙錢回收集中焚燒網申請，或撥打專線電話08-7366324洽詢。

► Her今天推出「MOROCCANOIL摩洛哥優油」100ml，原價1,500元、特價799元

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
黃子韜父親52歲辭世「病因曝光」　留875億遺產
東沙島被包圍超過60小時！　立委爆中共船隻「滿滿的紅點」
快訊／蒜頭飆天價兇手抓到了！無良商低買高賣　囤150公噸海削
澎恰恰宣布破產「欠錢的人全都裝死」：我會公布姓名和數字！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

小鎮引領新風潮！台灣慢城聯盟獲義大利慢城組織肯定

30公斤白米放車頂開走卻不知掉落　民眾路不拾遺送警所　

康那香發表高速口罩機日產45萬片　黃偉哲讚：「口罩機界的法拉利」

徐榛蔚表揚婦女志工　13鄉鎮婦女會邀簽署「顧鄉親反瘦肉精」

紙錢集中燒─神明兄弟攏總安　「金屏安」環保金爐啟用

柚子外銷創新高！花蓮產量豐佔半數以上　日本市場正試水溫

上選花蓮好物city’super開賣　徐榛蔚推出「榛蔚廚房」助陣

「消防系」男大生開學前帶女友玩！　情人瀑布10米池底溺斃亡

山地區老人安養送都會區　陳瑛：閒置山區校舍可做住宿型長照安養

獲獎率僅萬分之2.2！　北區國稅局表揚32家績優營業人

台南88歲豆花伯遭惡意棄單　客嫌20元貴！黃偉哲霸氣：全包了

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

楊丞琳跳《BAD LADY》:比Zumba一小時還累　打破出道20年尺度「穿細肩帶bra露腹肌!」

林心如率「小姐們」酒店實習真喝醉　新戲揪霍建華？她難開口：看他賞不賞臉

融化啦❤迷你「蜜袋鼯」外送員 頭戴小小安全帽一臉茫然狂賣萌

Justin黃明昊「搖呼拉圈」姿勢超奇葩！　「眼神都是絕望」…王一博笑翻ＸＤ

噁爆！大媽咬生蝦又放回迴轉道　店員阻止...她：太腥！旁邊沒碰到

田馥甄「MV才露臉2秒」：給我多點鏡頭！　女主張榕容…導演虧Hebe「不會演的少演點」

他花1年設計視覺+聽覺神樂器　2千顆鋼珠彈奏宛如交響樂團！

玖壹壹早上9:11分無預警蘭嶼港邊開唱　唱跳新歌《LOCAL》直接催落去！！

小鎮引領新風潮！台灣慢城聯盟獲義大利慢城組織肯定

30公斤白米放車頂開走卻不知掉落　民眾路不拾遺送警所　

康那香發表高速口罩機日產45萬片　黃偉哲讚：「口罩機界的法拉利」

徐榛蔚表揚婦女志工　13鄉鎮婦女會邀簽署「顧鄉親反瘦肉精」

紙錢集中燒─神明兄弟攏總安　「金屏安」環保金爐啟用

柚子外銷創新高！花蓮產量豐佔半數以上　日本市場正試水溫

上選花蓮好物city’super開賣　徐榛蔚推出「榛蔚廚房」助陣

「消防系」男大生開學前帶女友玩！　情人瀑布10米池底溺斃亡

山地區老人安養送都會區　陳瑛：閒置山區校舍可做住宿型長照安養

獲獎率僅萬分之2.2！　北區國稅局表揚32家績優營業人

大學生經濟壓力大　8成學生預計開學後要打工

國慶13森林遊樂區再折扣！10月連假出遊「雙優惠」1家3口最多省900

快訊／鋒面雨開炸！5縣市大雨特報　雲嘉南高先迎雨

「累積16年」巨黑耳屎排排站！　醫花1hrs驚嚇狂挖：我覺得有點噁

舒米恩辦音樂節虧損連連　5年扛債上千萬

卡滋聲作響！驚見屁貓啃咬「整片黑森林」　網見金三角全歪樓

3肥橘把床躺好躺滿！「貼心留窩」給奴才　網友笑幫排列組合

時速93！開國道「車距<46.5m」噴3千　兩派吵翻...老司機說真心話

美網／茲維列夫驚天大逆轉首進決賽　戰三大滿貫亞軍蒂姆爭冠

趁女友遛狗猛刺11刀！屏東恐怖鐵工隨身帶水果刀　落網態度冷靜

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

地方熱門新聞

「消防系」生帶女友遊情人瀑布！命喪池底

在家穿鞋被眼鏡蛇咬…男嚇奔出門

93歲王爺爺賣饅頭！每天凌晨2點揉麵團

兒性侵女同學　警父恐丟主管職月薪少2萬

高雄前鎮乙烯外洩事件 ！陳其邁衝現場下達指示

染眉毛招桃花…嘉義男慘變兩津勘吉

豆花伯遭棄單　黃偉哲到場包下所有豆花

蒜價影響火鍋店下架「蒜片牛肉」

桃園老城區重建　黃家齊提3解方

房租漲52倍！平溪天燈街店家槓地主

電動車不來電！警載男大生10公里換電池

嘉義夫妻檔幫「恐怖組織」賣瀝青

樹林紅麴文化節　闖關拿禮抽家電

山地區老人安養送都會區　陳瑛關切

更多熱門

相關新聞

所長兒涉性侵！南投縣長：絕對嚴懲

所長兒涉性侵！南投縣長：絕對嚴懲

南投縣一所高中9日遭網友於臉書社團《爆料公社》爆料，有男同學脅迫並性侵女學生，事後更疑似仗著父親的警察身分威脅對方，引起社會關注。對此，南投縣長林明溱11日就於臉書發文表達內心的沉痛，表示查明真相後絕對會嚴懲，並承諾未來將加強校園性平教育、法制觀念，讓孩子們能安心求學。

大園軍史公園新街溪「大片油漬」　禍首是化學廠

大園軍史公園新街溪「大片油漬」　禍首是化學廠

丟垃圾砸到清潔隊員反罵「油條」吃官司

丟垃圾砸到清潔隊員反罵「油條」吃官司

台南學甲農地填埋爐碴案積極清理

台南學甲農地填埋爐碴案積極清理

67包塑膠垃圾闖農地　居民驚覺喊抓

67包塑膠垃圾闖農地　居民驚覺喊抓

關鍵字：

紙錢環保金爐屏東縣環保局潘孟安縣長

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

6惡犬包圍　男遭分食爆血慘死

獨／台北長庚驚爆悶殺命案！夫對中風臥床妻下重手

館長深夜哭了！含淚曝大腿廢掉

走路撞見老虎　牠回頭秒讓網笑炸

台鐵車廂「褲中找松鼠」！情侶超狂影片曝光

快訊／無預警拉下鐵門！新北知名鳳梨酥店回應了

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

愛莉莎莎遇惡鄰　樓上噪音轟炸！

即／蒜頭飆天價兇手抓到了！無良商囤150公噸海削

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

實測168斷食法！只花2週肥肚「炸出馬甲線」　網紅不藏私秘訣公開

76億財產全給利智　李連杰認錯前妻

欠作業要100下深蹲跳！泰13歲病童深夜猝死

雪莉日記公開：幼時受的傷害影響巨大

好市多驚見超神下酒菜　網嗨爆掃貨

更多

最夯影音

更多
台南88歲豆花伯遭惡意棄單　客嫌20元貴！黃偉哲霸氣：全包了

台南88歲豆花伯遭惡意棄單　客嫌20元貴！黃偉哲霸氣：全包了
93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

楊丞琳跳《BAD LADY》:比Zumba一小時還累　打破出道20年尺度「穿細肩帶bra露腹肌!」

楊丞琳跳《BAD LADY》:比Zumba一小時還累　打破出道20年尺度「穿細肩帶bra露腹肌!」

林心如率「小姐們」酒店實習真喝醉　新戲揪霍建華？她難開口：看他賞不賞臉

林心如率「小姐們」酒店實習真喝醉　新戲揪霍建華？她難開口：看他賞不賞臉

融化啦❤迷你「蜜袋鼯」外送員 頭戴小小安全帽一臉茫然狂賣萌

融化啦❤迷你「蜜袋鼯」外送員 頭戴小小安全帽一臉茫然狂賣萌

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面