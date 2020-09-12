紙錢集中燒─神明兄弟攏總安　「金屏安」環保金爐啟用

▲「金屏安」屏東縣環保金爐啟用 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為了兼顧傳統民俗與環保及縣民健康，屏東縣政府環保局在崁頂焚化廠建置全國第一座具環保民俗意象的「屏東縣『金屏安』紙錢環保金爐」，11日舉行啟用典禮，正式開爐啟用。

▲▼土地公安座、「金屏安」紙錢環保爐啟用。

縣潘縣長表示，紙錢集中燒政策已行之多年，可是過去紙錢集中後，焚化爐雖會先淨爐灑淨與一般廢棄物有所區隔後再行焚燒紙錢，但部分民眾與宗教團體仍會產生垃圾與紙錢共用焚化爐混燒的想法而不願意配合政策。

為消弭大眾的疑慮並提昇空氣污染防制的工作成效，環保局爭取行政院環保署補助打造全國第一座具環保民俗意象的「屏東縣『金屏安』紙錢環保金爐」，在兼顧傳統信仰與環保意識的前提下，藉由環保金爐外觀設計民俗意象並獨立設置專爐，提升民眾配合紙錢集中燒政策之意願，以減少紙錢燃燒造成的空氣污染問題。

他說，「金屏安」紙錢環保金爐，每小時可處理550公斤紙錢，每年可燒化1000公噸以上紙錢，約可減少粒狀污染物3.53公噸，一氧化碳30.6公噸及2.75公噸PM2.5，而外觀採用傳統閩式建築搭配民俗意象設計，並結合先進污染防制設備，捨棄過去傳統袋式集塵器之濾袋，採用觸媒陶瓷纖維濾管，材質耐高溫抗腐蝕、使用壽命更加延長、污染去除效率更高達99%，不僅符合且低於法規排放標準，也兼顧民間宗教信仰與環保需求。

他呼籲，除了紙錢集中與減量，也可以透過「以功代金」將購買紙錢的金額捐獻給社福或公益團體，為後代子孫留下更美好健康居住環境，民眾若有紙錢集中收運需求，不論中元、清明、年節或平日，皆可透過屏東縣政府環境保護局紙錢回收集中焚燒網申請，或撥打專線電話08-7366324洽詢。

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