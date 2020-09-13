魚苗詭異消失...巨大怪魚突現身嚇壞村民！竟是「水中毒王」幾口奪命

▲ 任姓老闆在自家魚塘釣起1公尺怪魚。（圖／翻攝自新浪新聞，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

重慶一名任姓業者往自家5畝大的魚塘內，投入大量魚苗，卻幾乎都消失不見，令其相當困惑。直至近日，他釣起一條長1公尺的怪魚，模樣十分駭人，村民都被嚇壞，後來才得知，這是臭名昭著的「水中殺手」，性格非常兇猛，屬於世界十大兇猛淡水魚類之一！

綜合陸媒報導，重慶高新區白市驛派出所近日接到報案，一名男子稱自己買魚時，買到一條「怪魚」，與賣家發生糾紛，請求民警幫忙協調。

經瞭解，原來任姓業者之前在魚塘裡前後投放了幾千條魚苗，價值數萬元（人民幣，下同），可是來釣魚的釣客紛紛表示，魚塘沒什麼魚，基本都是空手而歸。

近日，任老闆因比較空閒，就拿起魚竿釣魚玩，約1、2個小時左右，發現有大魚咬鉤，拉起來一看，竟是一條1公尺左右、超過5公斤重的「怪魚」。同村的淩姓居民非常好奇，表示想買下養在魚缸內觀賞，於是以200元成交。

回家後，淩男認為此魚非常稀罕，不如嚐一下看看是什麼味道，於是叫上親朋好友來自家吃魚。巧合的是，淩男的女婿是一位廚師，當他看到這條「怪魚」時，感覺其像是「雀鱔魚」，瞭解牠深藏劇毒不能食用，於是讓淩男去將「怪魚」退還給魚塘老闆。

不過任老闆任認為，這條魚是事先商量好才買走的，怎麼沒過多久就變卦了，於是雙方發生糾紛，尋求民警幫助。警方與相關水產部門聯繫，經確認，此「怪魚」為「雀鱔魚」，是一種食肉淡水魚，食量大，性格非常兇猛，屬於世界十大兇猛淡水魚類之一，生存能力強，若任其在本地繁衍，將對當地漁業造成巨大危害。

▲雀鱔魚堪稱頂級毒魚 。

據悉，「雀鱔魚」和「食人鯧」一樣是臭名昭著的「水中殺手」，現在它們大多生活於美國、西印度群島等熱帶河流中，堪稱頂級毒魚，與河豚一樣，在排卵期能產生劇毒物質，人吃上幾口就會中毒，甚至危及生命，在大陸沒有天敵，會嚴重影響生態系統。

任老闆喊冤，稱對此魚的來歷一無所知，甚至不知道怎麼到自家魚塘裡，「難怪我投放了幾萬塊的魚苗，到現在沒什麼魚了，原來是被這個雀鱔魚吃掉了。」

最後，在水產部門工作人員指導下，這條「怪魚」由魚塘老闆將其深埋處理，以免危害生態系統。民警也建議任老闆將魚塘清塘查看，是否還有同等危害生態系統的生物。