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江啟臣回豐原喜曝「反美豬公投連署」破萬份！　盧秀燕到場力挺

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▲國民黨前往台中豐原進行反瘦肉精豬連署公投。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲國民黨前往台中豐原進行反瘦肉精豬連署公投。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

記者李忠憲／台中報導

國民黨昨（12日）於全台22縣市同步開跑「拒絕瘦肉精美豬食安公投」第一階段連署。國民黨黨主席江啟臣今（13日）偕同多名台中市議員回到豐原主場宣傳，而台中市長盧秀燕也到場力挺；江啟臣表示「不到兩天的時間，連署已破萬份，達到第一階段門檻，可見民眾對蔡政府宣示的未來瘦肉精豬肉的管理毫無信心。」

國民黨瘦肉精豬連署公投進入第二天，各地連署狀況陸續回報，已經突破萬份連署。江啟臣偕同台中市議員張瀞分、陳政顯、賴朝國、黃建豪、陳本添、李麗華、李榮鴻、冉齡軒，回到豐原主場展開連署，現場民眾反應熱烈，地方的里長也站出來支持。黃建豪也痛批，現在政府是小編治國，若今天行政院長敢直播吃瘦肉精，他不僅會幫忙鼓掌，還會放棄抗爭。

江啟臣提到，政府粗暴地開放瘦肉精豬肉進口，相關準備工作、配套措施皆未完善，連平常吃的早餐炒麵、豬血湯的碎肉、大腸等都可能受到影響，再加上國人豬肉食用量大，豬肉類的加工食品多，且國人愛吃內臟，擔心開放美豬後，國人將攝入萊克多巴胺而產生負面影響與傷害，因此，呼籲大家為了自己與下一代的健康站出來，參與連署與公投，把拒絕瘦肉精豬進口成為全民共識！另外，今天現場準備2000份連署書，除了現場填寫的，更有不少民眾是要帶回去給家人填寫，不到中午就被索取一空，未來各個民意代表服務處還會持續開放連署，邀請大家一起來，顧食安、捍衛下一代健康。

盧秀燕表示，自己是市長，也是市民，因此到場力挺連署，而台中市制定「台中市食品安全衛生管理自治條例」已3年，規定豬肉及相關產製品的萊劑等一律「零檢出」，市府將貫徹實施，不只是校園，台中市境內皆禁止販賣、食用，製作有瘦肉精的豬肉，以最嚴格標準把關食安。

▲國民黨前往台中豐原進行反瘦肉精豬連署公投。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼東吳大學旁外雙溪2男遭溪水沖走，1人獲救1人待救。（圖／記者黃彥傑攝）

▲國民黨前往台中豐原進行反瘦肉精豬連署公投。（圖／記者李忠憲翻攝）

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