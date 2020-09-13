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拜登4個關鍵州領先！　川普主打「法律和秩序」力拚翻盤

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▲▼美國總統川普至密西根州舉辦造勢大會，現場超過上千人聚集，多數民眾卻未戴口罩。（圖／路透）

▲川普民調落後。（圖／路透）

文／中央社記者尹俊傑紐約12日專電

美國總統川普近期主打社會秩序牌，期望在種族議題引發社會動盪時爭取選票。但最新民調顯示，川普在威斯康辛等4個關鍵州選情未見明顯起色，持續落後競選對手拜登。

根據紐約時報與謝納學院（Siena College）8日至11日調查合格選民結果，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在明尼蘇達、內華達、新罕布什爾、威斯康辛州保持領先，4個搖擺州民調支持度合計高出川普6個百分點。

川普4年前以些微差距拿下威斯康辛，助他入主白宮，如今在這關鍵搖擺州民調暫時落後拜登5個百分點。紐時報導，最新民調顯示川普選情雖擺脫夏季初期低谷，但尚未出現連任所需的重大突破。

威斯康辛州8月23日發生非裔男子布雷克（Jacob Blake）遭白人員警從背後連開7槍事件，在全美種族議題餘波盪漾之際再掀波瀾，連串示威夾雜趁火打劫與暴力犯罪。川普主張強硬處置以利恢復秩序，並指控支持種族平權的拜登是社會動盪推手。

川普成功爭取當地較挺共和黨的右派白人選民支持，但未能動搖討厭他的多數選民投票意向。在非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死掀起示威潮的明尼蘇達州，川普落後拜登9個百分點；而在人口較少的內華達與新罕布什爾州，川普分別落後拜登4個、3個百分點。

紐時分析，川普在這4州陷入苦戰，根本劣勢在於不受當地女性選民歡迎，選民普遍認為他處理2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情表現不及格。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全美2019冠狀病毒疾病確診超過647萬例，19.3萬人喪命，兩項數據都居全球之冠。

自1972年尼克森（Richard Nixon）成功連任以來，沒有共和黨總統候選人在大選中拿下明尼蘇達州。但川普4年前僅以1.5個百分點差距在明州敗陣，他的競選陣營期望加把勁扳回劣勢，彌補其他州預料遭遇挫敗的局面。

美國總統大選預定11月3日投票，威斯康辛與明尼蘇達州已在選戰倒數階段成為兵家必爭之地。

川普9月1日造訪威斯康辛州後，預計18日再赴當地參加造勢晚會，當天還將前往鄰近的明尼蘇達州。拜登3日前往威斯康辛州，與布雷克通電話並探視布雷克的親屬，依規畫，拜登18日將赴明尼蘇達州與川普分頭造勢。

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