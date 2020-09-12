前鎮乙烯外洩原因找到了！與高雄氣爆相同...元凶都是「華運管線」

▲高雄前鎮乙烯管線外洩，環保局人員除了加速管線吹驅淨空蘊藏的外洩氣體，也查出外洩管線元凶就是華運倉儲管線。（圖／高雄市府新聞局提供）

圖文／CTWANT

高雄前鎮區翠亨北路氣體外洩，高雄市環保局12號持續至現場續追外洩原因，經檢測，外洩乙烯隨著原民故事館旁的汙水道傳出，南區毒災應變中心主任也表示，外洩管線確認與高雄氣爆同為「華運倉儲管線」，而相關責任歸屬，高市府要查個清楚。

據了解，「華運倉儲」於2014年高雄氣爆因與李長榮化工在管線輸送丙烯過程處理不當致災，造成嚴重的死傷；司法案件還在釐清，沒想到又再發生乙烯洩漏重大公安意外引起民眾恐慌。

▲高市環保局追查，外洩管線所屬公司同為高雄氣爆主因之一「華運倉儲管線」，環保人員加快吹驅動作，把管線殘留乙烯氣體加速清空。（圖／高雄市府新聞局提供）

高雄市環保局長張瑞琿表示，外洩的乙烯比水及空氣輕，不容易溶於水且易燃，現在濃度較高，遇火可能就會達到引爆點，但目前濃度已經開始降低。

然而，高雄市市長陳其邁也相當重視，一大早前往現場瞭解，他表示目前在處理外洩氣體稀釋，希望加快吹驅動作，把管線殘留乙烯氣體加速清空，但由於壓力差原因，吹驅的壓力會讓殘留在土壤的乙烯，釋放到汙水管幹線，但希望早日讓市民生活恢復正常，也會加強監測濃度比較高的測點2，採取必要措施。

▲高雄市長陳其邁一上任就面臨氣體外洩重大工安意外，相當重視，一早面色凝重地前往視察。（圖／高雄市府新聞局提供）

陳其邁也提到，翠村街東側採取土壤探勘，了解從管線端到測點2中間的地下土壤乙烯分布狀況及濃度，感謝中油管線團隊及專家在現場協助，預計11點恢復吹驅。

陳其邁指出，目標希望在13號中午12點解除戒護，周邊擴大測點監測等措施，了解地下汙水幹管濃度，同時加速吹驅才能把土壤中的乙烯加速排出以確保安全。

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