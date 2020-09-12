高雄導遊偷吃3團員！嗨喊「想愛愛」鹹濕對話曝…人妻崩潰

▲導遊劈腿3名女團員。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

高雄1名人夫阿騰（化名）從海軍退役後轉任導遊，不料他卻偷吃3名女團員，不僅互傳曖昧訊息如「小褲褲記得一件給我喔」、「妳是我心中的性感女神」、「想愛愛」等語，甚至和其中一女訂下公約，內容包括「每月至少見一次面」、「一起出遊1週」等，氣得元配一狀告上法院，對4人求償150萬元。

根據判決書，人妻主張，夫妻結婚至今已20多年，男方從海軍退役後從事導遊工作，誰知她2016年間向丈夫借用手機時，意外發現他和3名女團員關係匪淺，3人還互傳曖昧訊息，包括「妳是我心中的性感女神」、「想愛愛跟妳」、「小褲褲記得一件給我喔」、「多麼溫柔體貼…你也會這樣抱我嗎」等語。

不僅如此，阿騰元配指控，丈夫還和女子小華（化名）訂下公約，約定「每月至少見一次面」、「遵守承諾，做不到的事，別先講免得讓對方誤會」、「不能對任何人提」，以及「有機會陪我去旅遊一週，任何地方皆可」，2人甚至提到生孩子、結婚等情節，讓她當場崩潰，決定對阿騰及3女各求償50萬元，共150萬元。

針對妻子說法，男導遊辯稱，他和3名女團員只是朋友關係，因關係較熟，有時會互相開玩笑，不足以證明4人有親密男女關係或曾發生性行為，再說女方提出之LINE聊天紀錄，為未經同意拿取他的手機而竊錄取得，已構成刑法妨害秘密罪及妨害電腦使用罪，並嚴重侵害隱私權，自無證據能力。

法院勘驗阿騰手機對話紀錄後，認定他和3名被告確實曾發生親密關係，不僅逾越社會一般男女正常社交行為，也對夫妻共同生活之圓滿造成破壞，判處人夫和小華須連帶賠償25萬元，和另外2女則須連帶賠償10萬元。全案上訴二審，近日遭高雄高分院駁回，維持原判決確定。

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