喝農藥自殺搶救無效亡　他下葬前竟坐了起來！父嚇歪：復活了？

▲「起死回生」的阿海。（圖／看看新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

「起死回生」的事情竟真的發生！河南沁陽市一名39歲男子阿海（化名）日前服食農藥自殺，送院後被醫生宣告死亡，父親將他運回家並準備葬禮，結果兒子「復活了」。父親認為醫院失職，前往討要說法，對方竟冷漠回應，「人活着總比死了強。」

綜合陸媒報導，阿海上月17日與妻子大吵一架，一氣之下服食農藥自殺，隨後被家人緊急送醫治療。院方隔天宣告搶救無效，讓家人準備後事，還介紹殯儀車給阿海父親。

阿海父親付了450元（人民幣）路費後，將兒子拉回家。令人意外的是，在葬禮時阿海突然坐了起來，上演一場「起死回生」，他隨後立即被送往其他醫院治療，目前已恢復健康。

▲涉事醫院 。（圖／看看新聞）

對於醫院的失誤阿海家屬相當生氣，質疑失職、耽誤搶救，「醫院連活人、死人都搞不清楚，還看什麼病。」事件曝光後也引起熱議，不少網友也開始譴責涉事醫院。

院方時候回應，稱男子為重度有機磷農藥中毒，當下也進行了洗胃等搶救，但家屬不配合告知男子到底喝下多少農藥，醫生只能慢慢用阿托品解毒，用完後醫生表示需要轉院，但家屬不同意，且男子病情又加重，家屬主動要求放棄治療並簽署自動離院協議書後，自行離院。目前雙方各執一詞，詳細情況仍待進一步調查。

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