排雲山莊晚餐大勝！　他曝富士山菜單對比「味如嚼蠟」：台灣贏了

▲原PO發文對比玉山、富士山的菜色。（圖／翻攝自PTT）



記者崔子柔／綜合報導

知名作家劉克襄日前發文稱玉山排雲山莊晚餐「味如嚼蠟」，掀起山友激烈討論。不過昨日就有網友貼出日本富士山晚餐照片對比，讓鄉民看完後紛紛表示「台灣完勝」。

原PO在PTT發文指出，「玉山的排雲餐已經很好了，是沒看過富士山白雲莊的喔，海拔高度差不多，富士山是沒有到味同嚼蠟啦，但也不好吃，各位覺得如何？」並附上2地早餐、晚餐菜色的對比，他還說「富士山的早餐是前晚吃晚餐時就發了」。

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▲他也貼出早餐菜色。（圖／翻攝自PTT）



網友一看對比紛紛湧入留言，「有香腸和雞腿，甚至還有青菜，根本贏很大啊」、「玉山那個味道應該OK吧，頂多不好看」、「-43（富士山）晚餐是什麼噴」、「而且（玉山）早餐還有熱白粥配掛包，比冷冰冰壽司也好很多」、「那個咖哩看起來只有湯汁欸」。

不過也有不少網友表示，在高山上有食材運送的阻礙，當然不能和平地相比，對飲食的要求就別太高，「在高山有東西吃就不錯了，別挑了」、「在那種地方是要吃什麼美食，有泡麵就不錯了」、「在山上有得吃就偷笑了，愛惜食物不要剩才是重點」。

▼文章引起網友熱烈回應。（圖／翻攝自PTT）

