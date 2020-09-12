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「沒回小孩班級群組」被提醒！　爸爸家長會崩潰哭：我也關心啊

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這名爸爸情緒崩潰。（圖／翻攝自微博／封面新聞）

▲這名爸爸情緒崩潰。（圖／翻攝自微博／封面新聞，下同

圖文／CTWANT

現代社會3C產品人人都有，許多學校老師為了方便與學生家長聯繫，都會創立聊天群組，不過效果似乎有好有壞。近日微博流傳一段影片，一名爸爸在家長會上崩潰痛哭，「我怎麼可能不關心我的孩子，但我不可能時時刻刻都盯著群組看呀。」最後他甚至難過到蹲在教室後頭。

根據《封面新聞》報導，一名爸爸在家長會上崩潰痛哭，因為被老師善意提醒要多關心孩子，以及群組裡的訊息要看，如此才能掌握孩子的學習狀況。但爸爸認為，工作、家庭生活等方面要兩全實在太難，因此忍不住流下男兒淚。

「沒回小孩班級群組」被提醒！爸爸家長會痛哭：我也關心啊　悲吐心酸真相

爸爸邊哭邊說，「怎麼可能不關心，我天天要加班、要開會，不可能時時刻刻盯著你們那些啥東西；你們老是打給我，我不是故意不接電話，是開會沒時間接呀。」講著講著，他崩潰蹲在教室後方哭泣，似乎想把長期以來的壓力施放。

影片發布後，引起許多家長共鳴「老師跟家長都不容易」、「各有各的責任，老師其實也很為難的」、「能感受他的無助和無奈」、「應該和老師沒啥太大關係，這名父親壓力太大」、「大環境是如此，人人追趕KPI，教育也越來越焦慮」。

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