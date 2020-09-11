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「消防系」男大生開學前帶女友玩！　情人瀑布10米池底溺斃亡

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▲男大生情人瀑布遇溺。（圖／嘉義縣消防局提供）

▲警消搜救遇溺男大生。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣大埔和平村青雲瀑布（又稱情人瀑布）11日下午發生民眾戲水溺斃的不幸事件，就讀嘉義某科大消防系三年級蘇姓溺者與高中同學及女友共四人前往當地玩水，卻不幸溺斃於水深10公尺深的水池，警消趕抵現場時，死者已無呼吸心跳，幾經搶救，最仍宣告不治。家屬和校方隨後由警方通知後趕抵現場。

▲男大生情人瀑布遇溺。（圖／嘉義縣消防局提供）

▲男大生情人瀑布遇溺。（圖／讀者提供）

蘇姓溺者就讀某科大消防系，今年三年級準備升大四，擅長游泳的他選在開學日前跟過去幾位要好高中同學到大埔玩，卻發生溺水意外，救護人員幾度急救無效送往當地醫療站搶救仍回天乏術，最後交由當地警方處理，家屬與校方到場後都難過的說不出話。

▲男大生情人瀑布遇溺。（圖／嘉義縣消防局提供）

▲警消到場全副武裝準備下水。（圖／讀者提供）

學校林姓學務長表示，男大生遇溺地店距離市區要兩個小時，這幾天下大雨，瀑布水量豐沛且暗藏漩渦，實在不適合遊玩，校方會協助辦意外保險理貼，協助家屬善後，開學會加強水域活動安全。

當地民眾表示，該處過去發生多次溺水意外，也設立了警告標誌，而男大生遇溺時曾有路過山友跳下水協助急救，但受限於水域地表濕滑且高低處落差有5、6公尺，多次要將男大生推上岸但就是使不上力。

情人瀑布不情人！　開學前帶女友出遊　「消防系」男大生命喪水底

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