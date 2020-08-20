Chrome OS 未來可同步安卓設備 WiFi！　最快有望在12月實現

▲Google 有望在新的 Chrome OS 系統中同步安卓設備的 WiFi。（圖／記者洪聖壹攝）



記者謝仁傑／綜合報導

Google 今年一直在研究讓 Android 系統與 Chrome OS 設備連結更緊密的方式，以擴大整合計劃。Chrome 操作系統最新的功能可讓用戶在 Android 手機和 Chromebook 之間同步 WiFi 密碼。

當人們在一天之中往返於辦公室或其他使用網路的地方時，手機、電腦或各個設備可能會需要一直連接不同的 WiFi 網路，又或者購買新設備時，所有去過的 WiFi 足跡還需要重新連接。

去年 Google 開始透過在 Chromebook 和 Chrome OS 平板電腦之間同步 WiFi 密碼，來簡化需要逐一在各個設備中重新連接網路的過程，在設備之間進行切換時更加方便，不過，之後 Google 一直沒有更廣泛地提供 WiFi 同步功能。

科技外媒《9TO5Google》報導，據開發人員表示，Chrome OS 的 WiFi 同步功能，可以透過藍牙雙向運行，這代表當用戶的 Chromebook 連接上新 WiFi 網路時，手機也將同步獲取網路密碼，可以直接上網，反之亦然。

外媒預估，最快有望在12月發布的 Chrome OS 87 版本上，看到 Chromebook 和 Android 手機之間的 WiFi 同步功能。

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