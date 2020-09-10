平日熱心揹行李…協作員登山滑倒「背帶勒脖」無心跳　等隔日送醫

▲高姓登山協作員平時相當熱心，會幫客人處理大小事、揹行李。（圖／翻攝《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

花蓮縣秀林鄉10日驚傳登山意外，一支由5人組成的登山隊伍相約攀爬海拔3105公尺的卡賀爾山，其中一名高姓登山協作員過程中不慎跌倒，導致遭到背包背帶勒住脖子，導致休克失去生命跡象。據了解，這名高姓協作員相當熱心，會幫忙照料客人在山上的事情，還會幫忙揹行李、背包，人緣相當好，意外突然傳出，個人臉書也湧入許多打氣的聲音。

花蓮縣消防局10日上午10點28分接獲報案，高姓登山協作員在攀爬卡賀爾山的途中，疑似因為滑倒，導致背包背帶勒住脖子，當場失去生命跡象，儘管山友已經連續進行一個小時的心肺復甦，仍沒有生命跡象。

▲高姓協作途經卡賀爾山，疑似因為滑倒，脖子遭背包背帶勒住，導致休克。（圖／花蓮縣消防局提供）



花蓮縣消防局獲報後立刻派出空勤直升機，但因為山區天候不佳，無法成功吊掛下山，因此集結消防人員與南投縣的救難人員，徒步上山救援，預計最快11日下午抵達目的地。

據了解，高姓協作員平時工作熱心，會照料客人在山上的大小事，也會幫忙揹行李，人員在登山圈中相當好，事件發生前，還在臉書上貼出「三菜一湯」的照片，與山友享受山稜線上的早餐，沒想到突然發生意外，讓許多圈內人感到十分不捨，紛紛湧入臉書集氣。

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