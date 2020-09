記者黃心瑀/綜合報導

黎巴嫩首都貝魯特(Beirut)港口8月初發生大爆炸,造成191人死亡的慘劇,不過最新消息指出,該處港口稍早前發生大火,從流傳的影片可以看到,火勢相當猛烈,一發不可收拾。目前起火原因未明,也還未傳出有人傷亡的消息。

▲黎巴嫩首都貝魯特10日發生大火。(圖/路透)

黎巴嫩貝魯特港口地區於8月4日時發生嚴重大爆炸,周圍瞬間被移成平地,起因為港口一間化學倉庫中,不當存放2750噸的硝酸銨超過6年,事發當天因為倉庫焊接作業不慎,這批硝酸銨才會被引爆。

事發至今已經造成191人死亡,超過6500人受傷,並且仍有許多人處於失蹤狀態,目前該處的搜索行動仍在持續進行當中。

