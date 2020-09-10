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機會難得！　阿姆坪觀光嘉年華提供乘船優惠遊覽薑母島

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▲阿姆坪觀光嘉年華提供乘船優惠遊覽薑母島

▲薑母島對外聯絡以水路為主，從阿姆坪碼頭航行只要5分鐘。（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

邀您搭船來島上觀光、參加藝文展演，機會難得！石門水庫阿姆坪本週六(12日)舉辦「阿姆坪觀光嘉年華暨石門水庫水資源活動」，當天優惠200名幸運遊客搭乘遊艇遊湖，一覽薑母島觀光生態，歡迎民眾於上午9點起，呼朋引伴到活動現場簽到，領取免費乘船票券（200張，每人限1張，發完為止）到薑母島觀光並參加藝文展演活動。

據指出，石門水庫阿姆坪碼頭對岸的枕頭山，因偶像劇取景成了「薑母島」。薑母島早年有住戶200多戶，因興建水庫後遷居，目前設戶籍有28戶，但年輕人外流，實際居住僅5戶，幾乎都是老年人留在島上。

▲阿姆坪觀光嘉年華提供乘船優惠遊覽薑母島

因應假日登島的人潮，居民會回來販售農產與漂流木藝品。薑母島對外聯絡以水路為主，從阿姆坪碼頭航行只要5分鐘，也成為遊艇重要景點之一。觀旅局說，薑母島因地處水源保護區，開發受限，仍能保持原始風貌，市府為發展島上觀光，去年委託北水局在碼頭處興建環湖步道，採Z字型設計，一側則栽種引蝶的開花植物，營造登島意象，傍晚從步道賞景，夕陽襯托湖色的景致美麗。

另外，當天領不到免費乘船票券民眾，如有欲搭船遊薑母島觀光者，可享特惠價200元乘船票券(原價300元)滿20位開船。

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