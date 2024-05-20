【廣編】媽媽必收！最完整的初經指南　蘇菲初經魔法盒限時免費兌換

【廣編特輯】

圖、文／蘇菲提供

衛生棉品牌蘇菲於去年首次針對即將邁入青春期的女孩，推出免費索取「初經魔法盒」獲得廣大媽媽們的好評，短短不到三周的時間，6000份的初經魔法盒均索取完畢！因媽媽們瘋狂敲碗．第二彈的索取活動於5月16日開始推出，獻給女兒最貼心的成長賀禮！

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蘇菲一直提供最完整的經期相關衛教資訊，關心女孩們的身心理變化。此次更號召媽媽們一起成為女兒的最佳應援團，在這人生重要的蛻變時刻力挺女孩們到底！現在只要加入蘇菲官方LINE好友，就可以免費領取蘇菲特別為10~13歲女孩準備的「初經魔法盒」，提供日、夜用衛生棉，支援女孩生理期來也可以跟往常一樣享受校園生活，還有豐富的初經教育手冊可以解答各種身體變化的疑問。

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*蘇菲初經魔法盒內含：蘇菲彈力貼身Happy Catch 23cm 9片、蘇菲超熟睡一般型35cm 8片、初經教育手冊1本、束口袋1個。

*產品數量有限，送完為止。

*蘇菲初經魔法盒外盒圖片僅為示意，依實體為主。

