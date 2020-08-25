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墾丁盲彎逆向狂超4車！小鋼砲衝入草叢消失...千人驚「提早下山了」

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記者柯沛辰／綜合報導

墾丁生死一瞬間！一名廖姓男子24日傍晚駕駛小鋼砲行經後灣路段，竟盲彎連超4車。不料下一秒，對向一輛銀色轎車迎面駛來，讓他閃避不及，先是往右撞上同向深綠色轎車，緊接衝入路旁草叢，嚇壞所有用路人。

影片中可見，廖男駕駛黑色小鋼砲盲彎超車，但一輛銀色轎車迎面駛來，嚇得他趕緊向右行駛，想回到原先車道，不料撞上楊姓男子駕駛的綠色轎車，隨後衝入一旁草叢。當時楊男也受到驚嚇，所幸立刻穩住方向盤，行駛幾公尺後停下。

許多網友看完紛紛痛罵，「三寶，盲彎還敢超」、「看到他衝下去，我就放心了」、「直接海生館免門票」、「原來是為了抄近路阿」、「真的要去填海了」、「提早下山」、「為了省那幾分鐘，一定要慢7天回家嗎？」

▲屏東縣車城鄉後灣路發生休旅車違規超車，引發車禍，警方開單告發，加強取締 。（圖／民眾提供）

▲▼小鋼砲違規連超4車，結果車禍衝入草叢，遭警方開單告發 。（圖／民眾提供，下同）

▲屏東縣車城鄉後灣路發生休旅車違規超車，引發車禍，警方開單告發，加強取締 。（圖／民眾提供）

恆春警方表示，事故地點發生在恆春鎮後灣路段，廖男24日下午5點04分駕駛黑色小鋼砲沿車城後灣路往北行駛，見對向車道沒有車輛，違規連續超越前行的4車，結果與楊男轎車碰撞，衝入一旁草叢，所幸雙方駕駛皆輕傷，酒測值為零，送醫後均無大礙。

事後，警方依法對廖姓駕駛開單告發，也呼籲該路段加強違規取締，用路人超車時不得跨越雙黃線，而且對向來車交會、前行車2輛以上時不得超車，請駕駛人遵守交通規則，避免發生事故，也尊重其他用路人路權。

▲屏東縣車城鄉後灣路發生休旅車違規超車，引發車禍，警方開單告發，加強取締 。（圖／民眾提供）

▲屏東縣車城鄉後灣路發生休旅車違規超車，引發車禍，警方開單告發，加強取締 。（圖／民眾提供）

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