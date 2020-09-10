好市多「國民神飲」特價暴動！他搶翻塞滿整台車：搬就對了

▲民眾貼出好市多特價消息。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



記者崔子柔／綜合報導

Costco好市多近日推出「純濃燕麥」限時折扣，因為這款飲料健康、好喝非常受歡迎，讓民眾卯起來搶，也在社團掀起討論，不少人是10箱起跳在搬，甚至有人把整個汽車車廂塞滿，少說搬了20箱。

民眾在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，「純濃燕麥」正推出限時特價，一箱12入原價269元，折扣完只要209元，讓網友掀起瘋狂討論，紛紛表示「一定要搬！」

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▲有網友一次搬了20箱。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



其實這款飲品一直在好市多擁有超人氣，每次推出特價就會掀起搶購暴動，通常超商特價時一瓶賣20元，但好市多折扣下來才17元，而且容量340ml比超商多。網友紛紛在貼文底下貼出自己搶購的照片，不少人都是10箱起跳，還有人直接塞滿整個車廂載回家，說「搬就對了」。

但也有人注意到，促銷時要特別注意產品的有效期限，「長輩超愛，上次去搬了17箱回來，但是要特別注意期限」、「台中買的有效期是2021/2月，囤貨的要注意喔！」

▲▼網友湧入回應。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

