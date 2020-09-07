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【廣編】台海安全情勢觀察　學者：台灣防禦能力+地形足以阻擋共軍

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「中美軍事對抗熱點與臺海安全」座談會（圖／國策研究院提供）

【企劃特輯】

國策研究院為針對近期中美軍事對抗熱點與台海安全情勢，9月2日上午特別邀請相關學者及軍事專家擔任發表座談，分別就美軍亞太軍演、中美兩軍高層互動、中美與兩岸關係未來、共軍台海南北兩端聯合軍演、台灣防務工作等議題，於張榮發基金會國際會議中心進行座談討論，俾為提供因應之政策建議。

座談會首由國策研究院院長田弘茂博士，論述面對中共近年來在南海積極進行軍事擴張，美國發展印太戰略以相抗衡，尤其年來雙方在南海的軍事部署逐漸增加力道，使亞太區域情勢日趨嚴峻。

國策研究院執行長郭育仁博士則表示，目前台灣自我軍事防禦能力，其實足以阻擋共軍，「如果共軍目標要攻台，那太困難了，攻台是很愚蠢的決定」；加上台灣地形易守難攻，因為台灣高山多，西部海岸線能登陸的地點也很少，這點在軍事實務上來看也非常不理性。郭育仁進一步解析，台灣西海岸防空、反艦飛彈威力大，且密度非常高，共軍不管是軍機、軍艦如果想接近台灣，反而是共軍比較危險。他強調，台灣自我防衛能力是綽綽有餘。

國策研究院資深顧問陳文甲博士強調，台灣除要更加緊密台美同盟關係外，並應多多「以史為鑑」，嚴密檢視中共歷次聯合軍演的戰法戰力與戰略意涵，審時度勢確立因應之軍事防衛戰略，尤其更要強化大陸情報工作力度，期能精確掌握中共對台軍事預警動態，杜絕與防患中共未來「武統台灣」於未然。

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