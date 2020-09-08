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深夜去吃宵夜...老翁詭異失聯！5hrs後被發現「倒在圳溝」

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▲深夜去吃宵夜...老翁詭異失聯！5hrs後被發現「倒臥圳溝」。（圖／翻攝屏東縣政府警察局官網）

▲老翁摔進水溝，所幸並無生命危險。（圖／翻攝屏東縣政府警察局官網）

記者林昱萱／屏東報導

一名鍾姓老翁日前騎電動車出門吃宵夜，卻遲遲沒有返家，讓老婆非常擔心，趕忙打電話報警。對此，警方獲報後，警員穆彥廷苦苦尋找了老翁整整5小時，最後才在圳溝內，發現老翁的蹤影，所幸經緊急送醫救治後，老翁意識清楚、並無大礙。

內埔警方局內埔所日前接獲一名婦人報案指稱，行動不便的丈夫騎著電動代步車出門吃宵夜後，卻遲遲沒有回家，手機也連絡不上人，非常擔心先生發生意外，所以才會打電話向警方求助，而警方獲報後，趕忙於大街小巷內地毯式搜索，同時也調閱路口監視器縮小範圍。

在搜尋5小時後，恰好有民眾報案指稱，於圳溝內發現一老翁，而老翁身旁還有一台電動車。對此，警方聽聞後趕忙前往察看，果真尋獲鍾姓老翁。對此，經警消合力協助下，老翁安全脫困，且未失溫、沒有生命危險。

對此，局長蔡耀順表示，穆員獲悉案情，展現積極態度尋人，發現鍾翁並協助救醫，其忠勤任事之精神，值得同仁學習；也呼籲大眾，深夜問題多，長者應避免外出，如需深夜獨自外出，應明白告知家人前往地點，俾能迅速獲得援助，避免發生憾事。

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