貓咪路殺爆血！民眾深夜肉身擋道...警狂叩醫院搶回一命

▲屏東警分局民和派出所警員巫俊杰、涂家哲努力救回貓咪的生命 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東警分局民和派出所員警， 日前接獲民眾求助，趕往現場，發現有民眾在快車道保護一隻被車輛撞傷，大量流血的貓咪，立即利用巡邏車、施設交通錐加入救援行列，經多方連絡，找到一家願意治療流浪貓的動物醫院，趕緊送往治療，經醫師多日治療，目前已康復許多，讓喵星族很感動。

▲▼貓咪重傷、裝紙箱急送醫。

屏東警分局民和派出所警員巫俊杰、涂家哲日前執行巡邏勤務，接獲報案，指屏東市廣東南路上有民眾站在黑漆漆之路旁需要協助，兩員立刻趕到現場，看到原來該民眾正在車道上保護一隻已多處受傷並且大量流血的貓咪，員警見狀立即以巡邏車及擺設交通錐作警戒。

▲▼恢復情況良好。

開始，巫、涂兩員原認為貓咪可能已無生命跡象，經仔細觀察，發現該貓咪還保留一絲氣息，兩員展開救援行動，請所內同仁詢問轄內數間動物醫院，但因已是下班時段，導致警方詢問處處碰壁。

但兩員不放棄，持續撥打動物醫院，最後終於找到願意治療流浪貓的動物醫院，警方立刻將貓咪放入紙箱載往動物醫院，醫生於現場評估該貓咪前腳骨折，有生命危險，須立即收治，多日後經過醫院及愛心人士的細心照顧下康復許多。

分局長劉清俊表示，救命不分貴賤，尊重生命、動物也是寶貴生命，巫、涂兩員愛護動物，並迅速作出判斷，搶救貓喵，有助於提升警察正面形象，足為同仁表率。

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