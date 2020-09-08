屏東男騎車撞橋墩　一家三口衝落1層樓高河床！妻骨折送醫

記者陳崑福／屏東報導

張姓男子騎乘機車載太太及小孩返家途中，8日中午行經台1線屏東縣枋寮鄉博愛橋附近時，因精神不濟，擦撞到橋墩，由於橋墩護欄不高，一家3口衝落1層樓高河床，屏東縣政府消防局、枋寮警方獲報出動人車前往救援，出動吊車懸掛「墊板」將他們吊起救起送醫，其中妻子有骨折、擦傷現象，其他兩人沒有大礙。

▲台一線屏東縣枋寮段發生機車撞橋墩，人衝落旁邊河床上。（圖／民眾提供，以下同）

▲▼河床救人、博愛橋下河床。

屏東縣政府消防局及枋寮警分局於8日中午12時多接獲分別民眾報案，台1線438公里處博愛橋附近上車道發生車禍，有人滾落旁邊河床待救；消防分隊及警方人員分別趕往救援。

▲張男所騎機車。

警、消趕到，發現有躺臥在1層樓高的河床沙灘上，立即攀爬到河床進行救援，由於河床距路面有一段距離，利用擔架救人將人從河床抬到路面轉送救護車有難度，立即啟動吊車吊起「墊板」從橋面上空直接空降救人，將3 分別救上路面，再由救護車送往醫院治療。

據悉，20多歲的張姓機車騎士騎機車載太太及一歲多的女兒，從屏東欲返高雄，途經博愛橋附近時，疑疑精神不濟，撞到橋墩，由於橋邊護欄不高，因衝擊力關係，導致3人衝落旁邊河床，經送醫治療，太太有擦傷等現象，他及女兒均無礙。經酒測，張的酒測值為零，事故真正原因還待進一步了解。

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